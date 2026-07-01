Esplosioni ai bancomat nel Barese, La Ghezza (M5S): «Servono risposte efficaci e tempestive»

BARI – Dopo i recenti assalti agli sportelli bancomat nel Barese, la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Maria La Ghezza, chiede un rafforzamento delle misure di sicurezza e un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine.L’intervento arriva all’indomani dell’esplosione dello sportello bancomat avvenuta nella notte a Polignano a Mare, episodio che segue quelli registrati nei giorni precedenti a Modugno, dove sono stati presi di mira due sportelli, e a Bitetto.«L’esplosione dello sportello Bancomat a Polignano è purtroppo soltanto l’ultimo degli episodi che si sono registrati in provincia di Bari. Una situazione che richiede risposte efficaci e tempestive», dichiara La Ghezza.Secondo l’esponente pentastellata, oltre agli aspetti legati all’ordine pubblico, occorre considerare anche le ricadute sulla vita quotidiana dei cittadini. «Chi vive nelle vicinanze dei luoghi colpiti fatica a sentirsi al sicuro e questo sentimento di vulnerabilità si sta diffondendo in tutta la popolazione. Gli assalti ai bancomat provocano inoltre disagi concreti, soprattutto per le fasce più fragili, che si vedono private di un servizio essenziale», sottolinea.La Ghezza ricorda che il Consiglio regionale della Puglia si è già espresso chiedendo al Governo il rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine sull’intero territorio regionale, tema sul quale il Movimento 5 Stelle ha presentato anche diverse interrogazioni parlamentari, ancora senza risposta.«In molte province italiane, al Nord ma soprattutto al Sud, i pensionamenti superano di gran lunga le nuove assunzioni. Questo comporta saldi negativi negli organici e mette a rischio anche la sicurezza degli stessi operatori delle forze dell’ordine. Il ritardo nell’adozione delle necessarie misure di rafforzamento dei presìdi di sicurezza rischia di aggravare ulteriormente la situazione. Non possiamo permetterlo: lo dobbiamo ai cittadini», conclude la consigliera regionale.