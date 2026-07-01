McDonald’s apre un nuovo ristorante a Noicattaro: al via le selezioni per 50 nuove assunzioni

NOICATTARO – Nuove opportunità di lavoro in arrivo con l’apertura di un nuovo ristorante McDonald’s a Noicattaro. L’azienda ha avviato la ricerca di 50 nuove figure da inserire nel proprio organico e ha aperto le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla prossima tappa del McDonald’s Job Tour, in programma nella prima metà di luglio.Il McDonald’s Job Tour è l’iniziativa itinerante dedicata al reclutamento del personale per le nuove aperture e per le assunzioni nei ristoranti della catena presenti sul territorio nazionale.L’azienda è alla ricerca di persone motivate, con voglia di mettersi in gioco, lavorare in squadra e a contatto con il pubblico. McDonald’s sottolinea di offrire contratti di lavoro stabili – che rappresentano il 95% del totale – oltre a concrete opportunità di crescita professionale attraverso percorsi di formazione strutturati.Entrare a far parte del team significa lavorare in un ambiente giovane, inclusivo e meritocratico, dove vengono garantite pari opportunità di sviluppo professionale a tutti i dipendenti.Le candidature potranno essere presentate entro il 6 luglio attraverso il sito ufficiale di McDonald’s. I candidati dovranno compilare un questionario online e allegare il proprio curriculum vitae. Chi supererà la prima fase sarà invitato a sostenere un test attitudinale finalizzato a evidenziare competenze e punti di forza.I candidati che avranno esito positivo riceveranno una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour dedicata a Noicattaro, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali.L’evento rappresenterà anche un’occasione per conoscere da vicino la realtà aziendale grazie alla presenza di dipendenti dei ristoranti McDonald’s del territorio, che racconteranno la propria esperienza lavorativa e illustreranno le opportunità offerte dall’azienda.L’apertura del nuovo ristorante di Noicattaro rientra nel piano di espansione nazionale di McDonald’s che, nel corso del 2026, prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum attraverso il sito ufficiale di McDonald’s entro il 6 luglio.