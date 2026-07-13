Brindisi, prende forma il collegamento ferroviario con l’aeroporto: Capone in visita al cantiere

BRINDISI - Proseguono i lavori per il nuovo collegamento ferroviario diretto tra la stazione di Brindisi Centrale e l’Aeroporto del Salento. Nella giornata di oggi la presidente della V Commissione regionale, Loredana Capone, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere di Contrada Montenegro per verificare lo stato di avanzamento dell'opera, considerata strategica per la mobilità dell'intera Puglia.

La visita arriva dopo la richiesta, avanzata nei giorni scorsi alla Direzione Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), di un aggiornamento sul cronoprogramma e sull'andamento dei lavori.

Un investimento da 160 milioni di euro

L'intervento, realizzato da RFI (Gruppo Ferrovie dello Stato), vale circa 160 milioni di euro, dei quali 60 milioni finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria lunga circa sei chilometri che collegherà direttamente la stazione di Brindisi Centrale con l'Aeroporto del Salento. Sono inoltre previsti due raccordi, per una lunghezza complessiva di circa due chilometri, che si innesteranno sulle linee Bari-Lecce e Brindisi-Taranto.

L'opera comprende anche la costruzione della nuova stazione "Aeroporto", dotata di due binari di stazionamento, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità allo scalo brindisino e favorire una mobilità sempre più integrata e sostenibile.

Capone: "Un'opera strategica per tutto il Salento"

"Si tratta di un collegamento fondamentale non solo per Brindisi, ma per tutto il territorio pugliese", ha dichiarato Loredana Capone durante il sopralluogo.

"La nostra verifica riguarda l'avanzamento dei lavori, ma è altrettanto importante che questa infrastruttura possa servire anche Lecce e Taranto. Chi partirà da Lecce potrà raggiungere direttamente l'aeroporto e lo stesso varrà per chi arriverà da Taranto grazie alla bretella prevista dal progetto".

Obiettivo PNRR: rispettare le scadenze

La presidente della V Commissione ha spiegato di aver chiesto chiarimenti a RFI anche in relazione alle scadenze previste dal finanziamento PNRR.

"Temevo la scadenza del 30 giugno e volevo poter informare i cittadini sullo stato dei lavori. Ho potuto constatare che il cantiere procede regolarmente", ha affermato.

Secondo quanto riferito da Capone, entro il 31 luglio saranno completati circa 500 metri di opere, un passaggio necessario per rispettare i tempi previsti dal PNRR.

"L'intervento sta andando avanti con grande impegno nonostante le difficoltà affrontate nei mesi scorsi, legate alle operazioni di bonifica e alla necessità di predisporre adeguatamente il terreno per la posa dei binari".

Collegamenti più rapidi e sostenibili

Una volta completata, la nuova infrastruttura consentirà di collegare direttamente l'Aeroporto del Salento con Brindisi e con le principali città pugliesi, tra cui Lecce, Taranto e Bari.

"È un'opera che renderà più semplice raggiungere l'aeroporto senza dover utilizzare l'auto privata, evitando i costi dei parcheggi e la necessità di essere accompagnati", ha concluso Capone. "Si tratta di un servizio già diffuso in molte città italiane e che la Puglia attende da tempo. Ne beneficeranno non solo Brindisi e il Salento, ma anche i cittadini provenienti da Taranto, dalla Valle d'Itria, da Fasano, Monopoli e dalle altre aree della regione".