Foggia, muore durante il servizio operatore ecologico Amiu: aveva 60 anni

FOGGIA - Tragedia questa mattina a Foggia, dove un operatore ecologico di 60 anni dell’Amiu è morto mentre era impegnato nel turno di lavoro. La vittima è Leonardo Di Tuccio, storico dipendente dell’azienda, da anni operativo nelle attività di disinfestazione e derattizzazione.

L’uomo si è sentito male intorno alle 7, mentre stava lavorando nei quartieri settecenteschi della città. A dare l’allarme è stato un collega, che ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo le prime informazioni, la morte sarebbe avvenuta a causa di un malore improvviso, probabilmente un infarto, riconducibile a cause naturali. Saranno comunque gli accertamenti previsti a chiarire con precisione le circostanze del decesso.

La notizia ha suscitato cordoglio tra i colleghi e quanti conoscevano Leonardo Di Tuccio, descritto come un lavoratore storico e una presenza conosciuta all’interno dell’Amiu di Foggia.