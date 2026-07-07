HEINEKEN e ARIF insieme per restituire acqua alla Murgia: a Massafra il nuovo progetto di rigenerazione delle risorse idriche



Martedì 14 luglio al Birrificio HEINEKEN la presentazione dell'iniziativa dedicata alla tutela della falda acquifera e alla gestione sostenibile delle risorse idriche.





MASSAFRA (TA) – Un progetto innovativo per restituire acqua al territorio della Murgia, valorizzando risorse idriche locali oggi inutilizzate e contribuendo alla salvaguardia di una delle più importanti riserve di acqua dolce della Puglia. Sarà presentata martedì 14 luglio, alle ore 10.00, presso il Birrificio HEINEKEN di Massafra, la nuova iniziativa sviluppata da HEINEKEN Italia in collaborazione con ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali).





L'obiettivo del progetto è quello di promuovere una gestione più sostenibile della risorsa idrica attraverso il recupero di infrastrutture esistenti e la valorizzazione di acque superficiali attualmente non utilizzate, contribuendo così alla tutela della falda acquifera della Murgia e alla resilienza del territorio di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici.





L'iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra impresa e istituzioni pubbliche, con l'ambizione di diventare un modello replicabile anche in altri contesti. Un percorso che punta a generare benefici condivisi per il territorio, le comunità locali e il sistema produttivo, dimostrando come la sinergia tra pubblico e privato possa tradursi in interventi efficaci per la sostenibilità ambientale.





Nel corso della mattinata sarà inoltre possibile visitare il Birrificio HEINEKEN di Massafra, uno degli stabilimenti più avanzati del Gruppo sul fronte della sostenibilità e dell'efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica. L'incontro offrirà anche l'occasione per approfondire le strategie adottate dall'azienda per una gestione sempre più responsabile dell'acqua.





Alla conferenza stampa prenderanno parte, tra gli altri, Alexander Koch, Amministratore Delegato di HEINEKEN Italia; Patrick van Erp, Supply Chain Director & COO di HEINEKEN Italia; Alessandro Merlo, Direttore del Birrificio HEINEKEN di Massafra; Leo Gasparri, Sustainability Manager di HEINEKEN Italia; Carlo Alberto Pratesi, Presidente dello European Institute of Innovation for Sustainability, insieme ai rappresentanti di ARIF e delle istituzioni locali.





Al termine della conferenza stampa e della visita guidata allo stabilimento è previsto un light lunch presso il Birrificio HEINEKEN di Massafra.