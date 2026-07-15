Foggia, visite urologiche gratuite al Policlinico per la XXI Giornata Nazionale dell’Incontinenza

FOGGIA - In occasione della, ilpromuove un’iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione rivolta ai cittadini.

L’appuntamento, organizzato dalla struttura diretta dal professor Giuseppe Carrieri, rientra nelle attività promosse da FINCOPP Odv – Federazione Italiana Incontinenza e Disfunzioni del Pavimento Pelvico, con il patrocinio del Ministero della Salute. La Giornata Nazionale dell’Incontinenza Urinaria è stata istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006.

Giovedì 16 luglio 2026, dalle ore 15.30 alle 18.00, presso l’Ambulatorio Centro Cure Incontinenza Urinaria, situato al secondo piano del reparto di Urologia Universitaria del Policlinico Foggia, saranno effettuate visite specialistiche urologiche gratuite.

Le visite saranno curate dal dirigente medico urologo Francesco Pio Cinelli, dal dottor Giuseppe Liuzzi, dai medici in formazione Beatrice Martino e Giuseppe Ciavarella, con la collaborazione dell’infermiere Giuseppe De Cosimo.

Un disturbo diffuso ma ancora poco affrontato

L’incontinenza urinaria è una patologia molto frequente che può interessare donne e uomini di qualsiasi età. Nonostante il forte impatto sulla qualità della vita, molte persone convivono a lungo con il problema senza rivolgersi a uno specialista, spesso per imbarazzo o perché ritengono erroneamente che non esistano cure efficaci.

Gli esperti ricordano invece che l’incontinenza non deve essere considerata una condizione inevitabile con cui convivere, né una semplice conseguenza dell’invecchiamento.

Oggi, grazie ai progressi della medicina, è possibile effettuare diagnosi precise e individuare percorsi terapeutici personalizzati che possono comprendere trattamenti comportamentali, riabilitazione del pavimento pelvico, terapie farmacologiche, procedure mini-invasive e interventi chirurgici.

L’obiettivo dell’iniziativa è quindi quello di favorire una maggiore consapevolezza e incoraggiare chi soffre di questo disturbo a chiedere aiuto.

“Non rimandare e non vergognarti di parlarne: una valutazione specialistica può aiutarti a ritrovare benessere psicofisico e qualità di vita”, è il messaggio rivolto ai cittadini dal Centro Cure Incontinenza Urinaria del Policlinico di Foggia.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0881 732650.