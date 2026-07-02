Frecciarossa, Bellomo (FI) attacca Decaro: «Senza decoro, ha perso il treno giusto»

BARI – È un duro attacco quello lanciato dal deputato Davide Bellomo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia, nei confronti del presidente della Regione Puglia, Michele Decaro, sulla vicenda del Frecciarossa destinato a Taranto.«Sulla vicenda del Frecciarossa legato a Taranto Decaro è senza decoro. Ancora una volta prende in giro i pugliesi con il solito vecchio arsenale di piagnistei, lamenti e scaricabarile. Invece di assumersi le sue evidenti responsabilità, continua a raccontarci che la colpa è sempre degli altri», afferma Bellomo.Secondo l’esponente azzurro, «la realtà è sotto gli occhi di tutti: la Basilicata investe sul futuro e ottiene che il Frecciarossa arrivi a Metaponto, mentre la Puglia fa l’ennesima figuraccia e nega a Taranto un mezzo di trasporto vitale per l’economia della città». Una scelta che Bellomo giudica ancora più grave alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, «una vetrina internazionale che rischia di essere vanificata da una decisione incomprensibile e priva di qualsiasi strategia».Il deputato sottolinea inoltre che «sarebbero bastati 1,6 milioni di euro per consentire a Taranto, così come accadrà per Metaponto in Basilicata, di non essere esclusa da un’Alta Velocità che diventa imprescindibile per intercettare il futuro».Bellomo conclude accusando il governatore pugliese di non aver tutelato gli interessi del territorio: «Governare significa fare delle scelte e difendere gli interessi dei propri cittadini, non cercare ogni volta un capro espiatorio. I problemi si risolvono con gli atti, con le risorse e con il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Il punto è che in Decaro manca la volontà politica di difendere il proprio territorio. La Basilicata lo ha fatto. Il governatore della Puglia ha perso ancora una volta il treno giusto. In tutti i sensi».