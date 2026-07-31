FS Park, inaugurato parcheggio alla stazione di Barletta

BARLETTA - È stato inaugurato oggi il nuovo parcheggio della stazione ferroviaria di Barletta, realizzato grazie all’investimento di FS Sistemi Urbani e gestito da FS Park (società controllata di FS Sistemi Urbani), alla presenza Cosimo Damiano Cannito, Sindaco di Barletta, Giuseppe Inchingolo, Vicedirettore Generale Corporate Gruppo FS e Matteo Colamussi, Amministratore Delegato e Direttore Generale FS Sistemi Urbani.Il parking hub, aperto 24 ore su 24, offre 84 posti auto di cui 2 stalli rosa riservati alle donne in gravidanza e alle neomamme, 3 stalli dedicati alle persone a mobilità ridotta e 10 stalli predisposti per la futura installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Previsto anche il servizio “kiss & ride”, che consente i primi 10 minuti di sosta gratuita per chi accompagna o accoglie i viaggiatori in partenza e in arrivo.Il parcheggio, con ingresso da via Monfalcone, ha un collegamento pedonale diretto con la stazione. L’area è dotata di impianto di videosorveglianza e di assistenza da remoto per garantire la massima sicurezza ai clienti in tempo reale.Oltre all'impianto di videosorveglianza, l'investimento di FS Park ha riguardato l’installazione di un impianto di controllo accessi automatizzato e un sistema di esazione per il pagamento in modalità automatica.Contestualmente, è stato effettuato il ripristino delle aree verdi presenti.L’obiettivo del Gruppo FS è migliorare l’accessibilità alle stazioni ferroviarie, anche attraverso infrastrutture e servizi per il potenziamento dello scambio modale.