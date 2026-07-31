FS Park, inaugurato parcheggio alla stazione di Barletta
Il parking hub, aperto 24 ore su 24, offre 84 posti auto di cui 2 stalli rosa riservati alle donne in gravidanza e alle neomamme, 3 stalli dedicati alle persone a mobilità ridotta e 10 stalli predisposti per la futura installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Previsto anche il servizio “kiss & ride”, che consente i primi 10 minuti di sosta gratuita per chi accompagna o accoglie i viaggiatori in partenza e in arrivo.
Il parcheggio, con ingresso da via Monfalcone, ha un collegamento pedonale diretto con la stazione. L’area è dotata di impianto di videosorveglianza e di assistenza da remoto per garantire la massima sicurezza ai clienti in tempo reale.
Oltre all'impianto di videosorveglianza, l'investimento di FS Park ha riguardato l’installazione di un impianto di controllo accessi automatizzato e un sistema di esazione per il pagamento in modalità automatica.
Contestualmente, è stato effettuato il ripristino delle aree verdi presenti.
L’obiettivo del Gruppo FS è migliorare l’accessibilità alle stazioni ferroviarie, anche attraverso infrastrutture e servizi per il potenziamento dello scambio modale.