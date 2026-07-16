Gallipoli, malore mentre fa il bagno: muore turista belga di 70 anni

GALLIPOLI - Tragedia questa mattina a Gallipoli, in località Rivabella, dove una turista belga di 70 anni è morta dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre faceva il bagno in un tratto di spiaggia libera.Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava a circa tre metri dalla riva, in un punto con un metro d’acqua, quando si è improvvisamente accasciata.Immediato l’intervento del bagnino in servizio presso la postazione comunale, che ha raggiunto la 70enne e dato il via alle manovre di soccorso. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato vano.Il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari.La donna era una presenza abituale a Gallipoli, città alla quale era particolarmente legata: possedeva un’abitazione nella località salentina e vi trascorreva regolarmente i periodi di vacanza.