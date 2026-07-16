Montesano Salentino, operaio muore folgorato durante lavori per la fibra ottica
L’uomo, dipendente di un’azienda di Napoli specializzata nel settore delle telecomunicazioni, stava lavorando su una scala appoggiata a un palo dell’illuminazione pubblica quando, per cause ancora da accertare, è rimasto folgorato.
L’allarme è scattato immediatamente, ma i soccorsi si sono rivelati inutili: per il 33enne non c’è stato nulla da fare.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
Le indagini dovranno chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia e accertare eventuali responsabilità.