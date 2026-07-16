Montesano Salentino, operaio muore folgorato durante lavori per la fibra ottica

MONTESANO SALENTINO - Tragedia sul lavoro a Montesano Salentino, dove un operaio marocchino di 33 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre era impegnato in un intervento di installazione della fibra ottica.L’uomo, dipendente di un’azienda di Napoli specializzata nel settore delle telecomunicazioni, stava lavorando su una scala appoggiata a un palo dell’illuminazione pubblica quando, per cause ancora da accertare, è rimasto folgorato.L’allarme è scattato immediatamente, ma i soccorsi si sono rivelati inutili: per il 33enne non c’è stato nulla da fare.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.Le indagini dovranno chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia e accertare eventuali responsabilità.