Massimo Giletti protagonista ad Adelfia per la quarta tappa dell’Oscar del Libro



ADELFIA (BA) – Il celebre giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti sarà l’ospite d’onore della quarta tappa dell’"Oscar del Libro". – Il celebre giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti sarà l’ospite d’onore della quarta tappa dell’"Oscar del Libro".





L’evento si terrà giovedì 9 luglio alle ore 20:00 ad Adelfia, nella suggestiva cornice di Corso Umberto I. La serata vedrà il noto volto del giornalismo italiano dialogare con il pubblico e presentare le sue ultime riflessioni. A guidare il dibattito e a moderare l'incontro ci saranno l'editore Manila Gorio e il giornalista Mauro Massari.





L’appuntamento si inserisce all'interno della prestigiosa rassegna letteraria che continua a portare nei comuni pugliesi grandi nomi della cultura, dello spettacolo e dell’informazione nazionale.