Governance Poll 2026, la maggioranza: “Il primo posto di Decaro premia il lavoro svolto”

BARI - I gruppi di maggioranza in Consiglio regionale commentano con soddisfazione il risultato della Governance Poll 2026, l'indagine realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, che colloca il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro al primo posto tra i governatori italiani per indice di gradimento.

In una nota congiunta, i capigruppo Maria La Ghezza (M5S), Stefano Minerva (PD), Ruggiero Passero (Per la Puglia) e Giuseppe Fischetti (Prossima) definiscono il risultato "un riconoscimento del lavoro fatto in questi mesi con serietà e senso di responsabilità".

Secondo gli esponenti della maggioranza, i pugliesi hanno apprezzato "l'impegno e il coraggio del presidente anche davanti alle scelte più difficili, senza mai sottrarsi al confronto con i cittadini".

I capigruppo ribadiscono inoltre il sostegno all'azione del governatore, assicurando che continueranno a lavorare al suo fianco per realizzare il programma elettorale "per una Puglia che non lasci nessuno indietro, in cui tutti abbiano le stesse opportunità e i giovani possano costruirsi un futuro".

"La buona politica è quella che unisce visione e concretezza, ascolto e responsabilità – concludono –. È questo il percorso che abbiamo scelto e sul quale lavoreremo ogni giorno, insieme al presidente Decaro, per i pugliesi".