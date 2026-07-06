Putignano Comedy Festival 2026: il centro storico diventa un teatro diffuso

– Sabato 11 luglio il borgo antico di Putignano tornerà a trasformarsi in un grande teatro a cielo aperto in occasione della seconda edizione del Putignano Comedy Festival. L’iniziativa animerà il centro storico con sette sketch teatrali messi in scena da alcune delle principali associazioni culturali locali.

A partire dalle 20.30, il cuore della città ospiterà un percorso itinerante tra piazze, vicoli e slarghi, con repliche degli spettacoli fino alle 22.30 per consentire al pubblico di assistere a più performance durante la serata.

Il festival nasce con l’obiettivo di valorizzare la tradizione teatrale putignanese e il lavoro delle numerose compagnie che da anni contribuiscono alla vitalità culturale del territorio.

Il programma prevede, tra gli altri appuntamenti, “Moglie sotto tiro” della Compagnia Amici Miei in Largo Fra Leone, “La potenza delle parole” de La Zizzania APS in Piazza Santa Maria, e “Una tranquilla pausa riposante” del gruppo C.A.R.L.I.P. in via Forno Santo Stefano. In via Scaglioni andrà in scena un omaggio alla comicità di Ettore Petroni, mentre in vico I Santa Lucia la compagnia Dietro le quinte proporrà lo sketch “Il Paziente e medico”. In via Santa Chiara spazio a “L’Anagrafe” de I Figli di Farinella, e in via Purgatorio la compagnia Komikando porterà in scena “Serenata per non sposarsi”.

La manifestazione è organizzata dalla Città di Putignano e da Onde Culturali APS, con il coinvolgimento delle associazioni teatrali del territorio.

Una serata pensata per unire comicità, tradizione e partecipazione popolare, trasformando il centro storico in un percorso artistico diffuso dedicato al teatro e alla cultura locale.