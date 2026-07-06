Piano Caldo 2026: online il form per aderire alla rete “Amici del Fresco”

BARI - È disponibile il form online per l’adesione alla rete “Amici del Fresco”, l’iniziativa promossa nell’ambito del Piano Caldo 2026 e rivolta a bar, caffetterie ed esercizi commerciali disponibili a offrire uno spazio climatizzato alle persone più fragili durante le ore più calde della giornata.

L’assessore alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone comunica che il progetto prevede la possibilità per gli esercizi aderenti di mettere a disposizione un ambiente fresco e accogliente dove sostare temporaneamente e ricevere gratuitamente un bicchiere d’acqua, senza obbligo di consumazione.

L’adesione avviene tramite compilazione di un modulo online con i dati dell’attività commerciale, del titolare e i riferimenti di contatto. Le attività partecipanti riceveranno dal Comune di Bari un adesivo identificativo da esporre all’ingresso o sulla vetrina, così da rendere immediatamente riconoscibile la loro adesione alla rete.

Gli esercenti che aderiscono si impegnano ad accogliere chiunque necessiti di sollievo dal caldo, con particolare attenzione a persone anziane, fragili o in difficoltà, garantendo uno spazio di sosta temporaneo e l’accesso gratuito all’acqua.

L’iniziativa rientra nelle azioni del Comune di Bari per la gestione delle ondate di calore estive e si avvale della collaborazione dell’assessorato allo Sviluppo locale.