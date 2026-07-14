Il Palio di Oria si avvicina: selezionati i tre candidati per interpretare Federico II



Si contenderanno il verdetto del web per la 59ª edizione della rievocazione federiciana, in programma dall'8 e 9 agosto. Biglietti già in vendita per sostenere l'evento e vincere un viaggio da sogno





ORIA (BR) - Ormai manca soltanto una manciata di giorni all'inizio del Palio di Oria, quel periodo dell'anno nel quale un'intera comunità s'immerge nel suo passato pronta ad aprirsi al mondo destando stupore. E, a proposito di stupore, nella giornata di lunedì 13 luglio, la commissione tecnica si è riunita individuando i candidati ideali per interpretare lo Stupor Mundi - Federico II nel corso dei vari eventi che si susseguiranno dal 30 luglio al 10 agosto.





È stata scelta una terna di nomi tra i numerosi partecipanti al contest pubblico lanciato, come dal 2023 a questa parte, dalla Pro Loco che organizza il Palio, ossia un “contenitore” di manifestazioni a sfondo medievale che culminano nel Corteo e nel Torneo dei Rioni (in programma per l'8 e il 9 agosto).





I tre prescelti dovranno ora presentarsi nella sede dell'associazione e calarsi letteralmente nei panni dell'imperatore che proprio a Oria fece erigere il maestoso castello simbolo della cittadina. Dopodiché, gli aspiranti Federico II si sottoporranno al giudizio e al gradimento dei canali social del Palio.





I loro nominativi, le loro foto e i loro video - rigorosamente in costume di scena - saranno quindi resi pubblici nei prossimi giorni.





Intanto, come sempre, al Palio è stata abbinata una lotteria con interessanti premi: una settimana per due persone a Marsa Alam in Egitto, una settimana per due persone in un villaggio turistico per due persone in Basilicata o Calabria, un weekend per due persone in una capitale europea. L'acquisto dei biglietti della lotteria e del Torneo contribuirà esclusivamente a coprire gli onerosi costi organizzativi.





Il Palio di Oria, in origine soltanto Torneo dei Rioni, festeggia quest'anno la 59ª edizione. La manifestazione nacque nel 1967 per rievocare o romanzare le celebrazioni indette da Federico II per sollazzare corte e popolani prima delle nozze con Isabella di Brienne, regina di Gerusalemme, che sarebbero state celebrate il 9 novembre 1225 nella cattedrale di Brindisi.





Il Palio gode del patrocinio degli enti locali e dello Stato, considerata la sua riconosciuta importanza nel panorama delle rappresentazioni storiche.