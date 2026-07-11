Il pugliese Angelo Lucarella relatore a New York: invitato alla 10ª NYC Green School Conference 2026



NEW YORK - Il pugliese Angelo Lucarella è stato ufficialmente invitato a partecipare come relatore alla 10ª edizione della NYC Green School Conference 2026, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati alla sostenibilità, all'educazione ambientale e all'innovazione. - Il pugliese Angelo Lucarella è stato ufficialmente invitato a partecipare come relatore alla 10ª edizione della NYC Green School Conference 2026, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati alla sostenibilità, all'educazione ambientale e all'innovazione.





L'evento si svolgerà a New York il 23 e 24 settembre 2026, durante la prestigiosa Climate Week NYC, in concomitanza con l'81ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA 81), richiamando esperti, ricercatori, educatori e leader provenienti da tutto il mondo.





L'invito, inviato dall'organizzazione Green Mentors, rappresenta un importante riconoscimento internazionale per il percorso e l'impegno di Angelo Lucarella nella promozione della sostenibilità e della diffusione di buone pratiche in campo ambientale e sociale.





La presenza di un rappresentante pugliese in un contesto di così alto profilo conferma il valore delle competenze e delle esperienze maturate sul territorio italiano, che potranno essere condivise con una platea internazionale composta da istituzioni, scuole, organizzazioni e professionisti impegnati nella costruzione di un futuro più sostenibile.





L'invito a intervenire come relatore testimonia il crescente riconoscimento del contributo italiano nel dibattito globale sui temi della sostenibilità e della tutela dell'ambiente, offrendo ad Angelo Lucarella l'opportunità di rappresentare la Puglia e l'Italia in uno degli appuntamenti più significativi dell'anno dedicati all'educazione ambientale e all'azione per il clima.