'L'Oscar del Libro', Tiziana Ferrario ospite d’onore al Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari



SANNICANDRO DI BARI (BA) - L'evento culturale più prestigioso della Puglia continua il suo viaggio tra i borghi più suggestivi della regione. Per la sua quinta e imperdibile tappa, l’Oscar del Libro fa scalo a Sannicandro di Bari. - L'evento culturale più prestigioso della Puglia continua il suo viaggio tra i borghi più suggestivi della regione. Per la sua quinta e imperdibile tappa, l’Oscar del Libro fa scalo a Sannicandro di Bari.





Domenica 12 luglio, alle ore 20:00, la splendida cornice del Castello Normanno-Svevo ospiterà una delle firme più amate e autorevoli del giornalismo italiano: Tiziana Ferrario.





La kermesse, che sta infiammando l'estate pugliese registrando un grandissimo successo di pubblico, si conferma un punto di riferimento per gli amanti della grande letteratura e dell'attualità. L'incontro con Tiziana Ferrario offrirà un'importante occasione di riflessione e dibattito, portando nel cuore del borgo barese le storie e i retroscena che stanno segnando il panorama nazionale.





L'appuntamento, patrocinato dalle istituzioni locali, unisce la valorizzazione del patrimonio storico alla promozione della cultura. Un connubio perfetto che trasformerà il castello medievale in un salotto letterario a cielo aperto. L'incontro inizierà puntuale alle ore 20:00. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.