Incendi a Maratea, la Basilicata dichiara lo stato di emergenza: stanziati 500mila euro

MARATEA - La Giunta regionale dellaha deliberato lo, dopo i gravi incendi che hanno interessato il territorio a partire dal 15 luglio.

Il provvedimento apre la strada al decreto del presidente della Regione Vito Bardi, che consentirà di mettere a disposizione 500mila euro per gli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle aree colpite dagli incendi.

Secondo quanto comunicato dalla Regione, sono stati verificati tutti i requisiti previsti dalla normativa per procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza. Le risorse saranno destinate alle prime attività necessarie per fronteggiare i danni provocati dai roghi e garantire condizioni di sicurezza nelle zone maggiormente interessate.

Previsti anche 1,9 milioni per il dissesto idrogeologico

Parallelamente agli interventi legati all’emergenza incendi, prosegue la programmazione regionale per la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Per la messa in sicurezza del versante del Cristo Redentore e delle aree sottostanti è previsto un investimento di circa 1,9 milioni di euro.

Le due linee di intervento puntano quindi, da un lato, a gestire le conseguenze immediate degli incendi che hanno colpito Maratea e, dall’altro, a rafforzare la sicurezza del territorio attraverso opere strutturali di prevenzione e consolidamento dei versanti.