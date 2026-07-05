Incendio a Marina di Leporano, fiamme vicino a campeggio e ville: evacuazioni per motivi di sicurezza

MARINA DI LEPORANO - Momenti di paura nel primo pomeriggio a Marina di Leporano, dove un incendio è divampato in un terreno privato situato in via Ginestre, nella località di Porto Pirrone.

Le fiamme, alimentate dalle condizioni favorevoli alla propagazione del rogo, si sono avvicinate pericolosamente a un noto campeggio della zona e ad alcune ville, facendo scattare le misure di sicurezza.

Nel corso delle operazioni di spegnimento, le abitazioni interessate sono state evacuate in via precauzionale per consentire l'intervento dei soccorritori e tutelare l'incolumità dei residenti e delle persone presenti nell'area.

L'intervento ha permesso di contenere l'incendio, evitando conseguenze più gravi. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo.