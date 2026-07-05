Wimbledon, Cobolli firma l'impresa e vola agli ottavi. Avanza anche Paolini, eliminata a sorpresa Swiatek

FRANCESCO LOIACONO - Giornata ricca di emozioni nel terzo turno del torneo di Wimbledon, con Flavio Cobolli protagonista di una straordinaria rimonta. L'azzurro ha sconfitto il russo Karen Khachanov con il punteggio di 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2, conquistando la qualificazione al quarto turno al termine di una sfida combattutissima.

Prosegue il suo cammino anche l'australiano Alex De Minaur, che ha avuto la meglio sull'americano Zachary Svajda per 6-2, 5-7, 6-2, 6-4. Vittoria in tre set invece per il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha superato l'americano Michael Zheng con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-1, approdando anch'egli agli ottavi di finale.

Nel tabellone femminile continua il brillante percorso di Jasmine Paolini. L'italiana ha dominato la greca Maria Sakkari imponendosi con un netto 6-1, 6-2 e conquistando l'accesso al quarto turno.

La sorpresa di giornata è arrivata dall'eliminazione della polacca Iga Swiatek, sconfitta dalla filippina Alex Eala con il punteggio di 7-6, 6-2. Prosegue invece l'avventura della belga Elise Mertens, vittoriosa sulla kazaka Elena Rybakina per 7-6, 6-1.

Successo anche per l'americana Ashlyn Krueger, che ha regolato l'ucraina Darija Snihur con il punteggio di 6-3, 6-2. Accede al quarto turno anche l'ucraina Marta Kostyuk, capace di rimontare e battere l'americana Emma Navarro per 6-2, 4-6, 6-1.