Grande successo a Grottaglie per l'incontro 'La Storia dell'Emancipazione Femminile': un evento che ha emozionato e fatto riflettere



GROTTAGLIE (TA) - Una sala gremita, un pubblico attento e partecipe e un dibattito di grande spessore culturale hanno decretato il successo dell'incontro "La Storia dell'Emancipazione Femminile", svoltosi sabato 4 luglio 2026 presso il Purgatorio Café di Grottaglie. L'evento, promosso da AINSPED, in collaborazione con il Soroptimist International d'Italia – Club Grottaglie e CulturaIdentità Grottaglie, ha inaugurato nel migliore dei modi il calendario degli appuntamenti estivi della rassegna "Summer Edition", confermandosi un'importante occasione di crescita culturale e civile per il territorio. - Una sala gremita, un pubblico attento e partecipe e un dibattito di grande spessore culturale hanno decretato il successo dell'incontro "La Storia dell'Emancipazione Femminile", svoltosi sabato 4 luglio 2026 presso il Purgatorio Café di Grottaglie. L'evento, promosso da AINSPED, in collaborazione con il Soroptimist International d'Italia – Club Grottaglie e CulturaIdentità Grottaglie, ha inaugurato nel migliore dei modi il calendario degli appuntamenti estivi della rassegna "Summer Edition", confermandosi un'importante occasione di crescita culturale e civile per il territorio.





Numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e appassionati di storia hanno preso parte all'iniziativa, contribuendo a creare un clima di autentico confronto e di profonda partecipazione. Un successo che testimonia quanto il tema dell'emancipazione femminile continui a essere attuale e sentito, non solo come memoria storica, ma come fondamento per costruire una società più giusta, inclusiva e consapevole.





Ad aprire l'incontro sono stati gli interventi della Dott.ssa Cristina Casarella, Presidente AINSPED Puglia, e dell'Avv. Nicoletta Erroi, Presidente del Soroptimist International d'Italia – Club Grottaglie, che hanno sottolineato il valore della cultura come strumento di promozione dei diritti, della partecipazione e della parità di genere. A condurre con eleganza e professionalità la serata è stata la Dott.ssa Mary Lenti, Vicepresidente AINSPED Puglia, che ha accompagnato il pubblico attraverso i diversi momenti dell'iniziativa.





Il momento centrale della serata è stato il coinvolgente dialogo tra Cosimo Fanigliulo, responsabile cittadino di CulturaIdentità Grottaglie, e lo storico Dott. Ciro De Angelis, che hanno ricostruito il lungo percorso dell'emancipazione femminile, offrendo una lettura storica ricca di spunti e riflessioni.









Particolarmente apprezzati sono stati i riferimenti alle grandi protagoniste della storia italiana che, con il loro coraggio e la loro determinazione, hanno contribuito a cambiare il volto del Paese. Tra queste, Teresa Mattei, la più giovane donna eletta all'Assemblea Costituente, protagonista nella stesura della Costituzione italiana e simbolo dell'impegno per i diritti civili; Maria Montessori, pioniera di un metodo educativo innovativo che ha rivoluzionato la pedagogia mondiale, dimostrando come l'istruzione rappresenti il primo strumento di emancipazione; e Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel per la Medicina, che con la sua straordinaria carriera scientifica ha incarnato il valore della ricerca, della libertà di pensiero e della perseveranza, diventando un modello per intere generazioni.





Le loro esperienze hanno rappresentato il filo conduttore di una riflessione più ampia sul ruolo delle donne nella costruzione della società contemporanea, ricordando come ogni conquista sia stata il risultato di sacrifici, impegno e straordinaria forza morale.





L'incontro ha suscitato numerosi interventi e domande da parte del pubblico, trasformandosi in un autentico momento di dialogo e condivisione. La partecipazione attiva dei presenti ha confermato il desiderio di approfondire temi che riguardano non solo la storia, ma anche il presente e il futuro della comunità.





Il successo della serata conferma la validità della collaborazione tra AINSPED, Soroptimist International d'Italia – Club Grottaglie e CulturaIdentità Grottaglie, realtà impegnate nella promozione della cultura come strumento di crescita sociale e civile.





L'evento ha lasciato un messaggio chiaro e condiviso: conoscere la storia dell'emancipazione femminile significa comprendere il valore delle conquiste raggiunte e rinnovare l'impegno affinché i principi di uguaglianza, rispetto e pari opportunità continuino a trovare concreta attuazione nella società di oggi.





Una serata intensa, partecipata e ricca di contenuti, che resterà tra gli appuntamenti culturali più significativi dell'estate grottagliese e che ha dimostrato come la cultura, quando sa raccontare le grandi storie dell'umanità, riesca ancora a coinvolgere, emozionare e costruire consapevolezza.





Il secondo appuntamento della rassegna "Summer Edition" si terrà il 9 luglio a San Severo (FG). Si tratta del laboratorio creativo "Granelli di crescita. Lavoriamo con il sale" a cura di Filena Scarano.