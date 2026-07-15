Incendio a Minervino Murge, evacuate le abitazioni vicine al rogo

MINERVINO MURGE - Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio a, nel nord Barese, interessando il versante meridionale del territorio e distruggendo diversi ettari di macchia mediterranea.

Sul posto sono impegnati Vigili del fuoco, Protezione civile e Polizia locale, con il supporto di un elicottero antincendio che sta effettuando lanci d'acqua per contenere l'avanzata delle fiamme.

A causa dell'evolversi della situazione, il sindaco Massimiliano Bevilacqua ha disposto l'evacuazione delle abitazioni situate nelle aree più vicine all'incendio.

«Per motivi di sicurezza, gli abitanti delle zone limitrofe all'area interessata dal rogo sono invitati a lasciare immediatamente le proprie abitazioni e a raggiungere il palazzetto dello sport, individuato come punto di accoglienza temporaneo», ha comunicato il primo cittadino.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso.