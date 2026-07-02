Incidente mortale sulla SS274 tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca: muore 46enne di Cutrofiano
Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava a bordo di una Fiat Grande Punto quando, all’altezza dello svincolo per Acquarica, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. L’auto è quindi uscita dalla carreggiata, terminando la corsa in una scarpata e schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato fatale.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare: i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili. I rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto sono stati affidati ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause esatte della perdita di controllo del veicolo.
Tags: CRONACA LOCALE Lecce