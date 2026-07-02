Incidente mortale sulla SS274 tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca: muore 46enne di Cutrofiano

GALLIPOLI - Tragico incidente nella serata di ieri sulla strada statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Un uomo di 46 anni, Pierpaolo Pellegrino, originario di Cutrofiano, ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la propria vettura.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava a bordo di una Fiat Grande Punto quando, all’altezza dello svincolo per Acquarica, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. L’auto è quindi uscita dalla carreggiata, terminando la corsa in una scarpata e schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato fatale.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare: i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili. I rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto sono stati affidati ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause esatte della perdita di controllo del veicolo.