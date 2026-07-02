A Noci arriva la prima Festa dei Lettori e delle Lettrici: due giorni tra libri, laboratori e spettacoli



NOCI (BA) - Sabato e domenica prossimi il centro storico di Noci ospiterà la prima Festa dei Lettori e delle Lettrici, un appuntamento dedicato ai libri, alle storie e alla lettura condivisa, con un ricco programma di laboratori, incontri, mostre e spettacoli pensati per coinvolgere bambini, ragazzi, famiglie e adulti. - Sabato e domenica prossimi il centro storico di Noci ospiterà la prima Festa dei Lettori e delle Lettrici, un appuntamento dedicato ai libri, alle storie e alla lettura condivisa, con un ricco programma di laboratori, incontri, mostre e spettacoli pensati per coinvolgere bambini, ragazzi, famiglie e adulti.





La manifestazione, promossa nell'ambito del progetto “Noci: Radici di Cultura, Germogli di Lettura”, nasce con l'obiettivo di riportare il libro al centro della vita della comunità, non soltanto come strumento di conoscenza, ma anche come occasione di incontro, dialogo e partecipazione.





L'inaugurazione della manifestazione è in programma sabato mattina con il percorso formativo dedicato alla lettura ad alta voce e ai Silent Books, i libri senza parole che raccontano attraverso le immagini. Con sessione anche pomeridiana, nell'ex Palazzo Comunale, Alfonso Cuccurullo, attore e formatore tra i principali promotori della lettura in Italia, guiderà educatori, insegnanti, bibliotecari, studenti e operatori culturali alla scoperta di tecniche e strumenti per raccontare storie in modo coinvolgente.





Nel pomeriggio spazio ai più piccoli con i laboratori creativi ispirati agli albi illustrati di Hervé Tullet, ospitati tra il Chiostro delle Clarisse e l'ex Palazzo Comunale. Curate dalla Cooperativa SoleLuna, le attività inviteranno bambini e famiglie a sperimentare il linguaggio del colore e dell'arte attraverso esperienze collettive. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione.





Alle 19.30 sarà inaugurata la mostra dedicata all'illustratore nocese Lucio Notarnicola, autore del silent book L'Asino Scomparso. L'esposizione sarà arricchita da una selezione di albi illustrati e libri senza parole e dalla presentazione della fanzine Come leggo un libro senza parole?, offrendo ai visitatori un percorso dedicato alla narrazione per immagini.





La prima giornata si concluderà alle 21, in Largo Porta Nuova, con “Storie impossibili”, la lettura-spettacolo di Alfonso Cuccurullo rivolta a famiglie e bambini, che promette di trasformare le parole in un'esperienza teatrale capace di coinvolgere il pubblico di ogni età.





Il programma proseguirà domenica con nuovi laboratori dedicati agli adolescenti e alla terza età, confermando la vocazione intergenerazionale della manifestazione. Tra gli appuntamenti più attesi figura il laboratorio che unirà lettura e yoga, durante il quale Lucio Notarnicola e l'insegnante Gabriella De Vittoria accompagneranno i bambini in un viaggio tra racconto, movimento e fantasia ispirato al libro Super Fluo. Il supereroe che non sa fare niente. A chiudere la manifestazione saranno le letture musicate curate dalla libreria Fatti di Carta insieme a Ezia Liuzzi, Gianni Console e Donato Console.





La Festa dei Lettori e delle Lettrici rappresenta uno dei momenti più significativi del progetto “Noci: Radici di Cultura, Germogli di Lettura”, promosso dal Comune di Noci e dalla Biblioteca comunale "Mons. A. Amatulli", vincitore del bando nazionale del Centro per il Libro e la Lettura.





Il progetto è realizzato in collaborazione con Annalisa Colucci – Fatti di Carta, libreria indipendente di Noci; ASP-A.M. Sgobba; CRAP Il Germoglio; Istituto Comprensivo Pascoli-Cappuccini; Istituto Comprensivo Gallo-Positano; Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci-Agherbino; Noah Residenze – Noci; Società Cooperativa SoleLuna – Bitritto (BA).





Per alcune attività è richiesta la prenotazione ( tel. 3518227517), mentre tutti gli altri appuntamenti sono a partecipazione libera. Un'occasione per vivere il centro storico in modo diverso, lasciandosi guidare dal piacere delle storie, della lettura e della condivisione.