Incidente sulla provinciale 88 tra Bitonto e Giovinazzo: una vittima e cinque feriti, grave una famiglia

GIOVINAZZO - È di una vittima e cinque feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno all’1.30, sulla strada provinciale 88 tra Bitonto e Giovinazzo. A perdere la vita è stata Michela Di Tullio, 74 anni.Nel violento schianto sono rimasti feriti i cinque componenti di una famiglia di Giovinazzo. La madre, 28 anni, ha riportato traumi al collo e al timpano, oltre a fratture al volto. Il padre, 33 anni, ha invece riportato fratture al gomito, a una caviglia e al setto nasale.Gravi anche le condizioni dei loro tre figli, di 7 e 5 anni e di un neonato di appena cinque mesi. Quest’ultimo, ricoverato all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari per un trauma cranico, è sotto osservazione insieme alla madre. Il padre è ricoverato al Policlinico di Bari, dove si trova anche la figlia di 5 anni, mentre la bambina più grande, che ha riportato fratture alle costole, è ricoverata all’Ospedaletto.La vittima era la zia dei due genitori. Secondo il racconto fornito dal padre, la famiglia stava riaccompagnando la 74enne a casa a bordo di una Lancia Delta quando sarebbe stata tamponata violentemente da un’Audi. Sempre secondo la sua testimonianza, l’auto procedeva a fari spenti e ad alta velocità e a bordo vi sarebbe stato un gruppo di giovani.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.