Incidente sulla tangenziale di Andria: morto un 21enne, due feriti

ANDRIA - Tragedia sulla, in direzione Corato, dove un grave incidente stradale ha provocato la morte di un giovane di. Nell’impatto sono rimaste ferite anche altre due persone.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio degli investigatori, sarebbero tre le auto coinvolte nello schianto. Una Citroën C3, per cause in corso di accertamento, avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava il giovane.

Dopo il violento impatto, il veicolo sarebbe stato spinto verso la corsia opposta, dove si sarebbe verificato uno scontro frontale con una Fiat 500. A bordo dell’utilitaria si trovava una donna di 30 anni, soccorsa e trasferita in ospedale in codice rosso. Un altro ferito coinvolto nell’incidente avrebbe riportato conseguenze meno gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Le tre vetture coinvolte sono state poste sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dello schianto e accertare eventuali responsabilità.