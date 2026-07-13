Le Due Bari 2026 entra nel vivo: oltre 50 eventi gratuiti tra spettacoli, musica e laboratori nei quartieri della città

Dopo il successo del weekend inaugurale, prosegue Le Due Bari 2026, il progetto culturale promosso dall’Assessorato alle Culture del Comune di Bari che fino a domenica 19 luglio propone oltre 50 appuntamenti gratuiti tra spettacoli teatrali, concerti, danza, laboratori e attività dedicate a bambini, famiglie e pubblici di tutte le età.

Una settimana ricca di proposte che conferma la vocazione diffusa della manifestazione: portare la cultura nei diversi quartieri della città, trasformando piazze, parchi, chiostri, teatri e luoghi di comunità in spazi di incontro e partecipazione.

“Il cartellone di Le Due Bari si è aperto venerdì scorso con i primi eventi, accolti dal pubblico con grande entusiasmo – commenta l’assessora alle Culture Paola Romano -. È la conferma del successo di un’iniziativa che negli anni è cresciuta e che anche questa estate animerà i quartieri della città con appuntamenti gratuiti aperti a tutti e pensati per ogni fascia di età”.

Un programma diffuso nei cinque Municipi

Il Municipio I ospita numerosi appuntamenti tra Japigia e il centro cittadino. Al Nuovo Teatro Abeliano sono in programma diverse prime nazionali: “Waiting for Music to Surprise Me Again” di Thomas Umbaca, “Malvasia” di Paolo Pace e Radicanto, “Ero con te ma tu non c’eri!” del Gruppo Abeliano e “Il sogno di un re” di Unika Accademia. Sabato 18 luglio spazio anche alla prima regionale di “The Loser” di Matteo Galbusera.

All’Arena della Pace il pubblico potrà assistere a “Sei personaggi in cerca d’autore” e al concerto vocale a cappella “In scena” dei Sei Ottavi, mentre il Chiostro di Santa Chiara ospiterà “Todos tus misterios” con Sarita e “Beat and Voice” di Phillip Schröter.

Ricco anche il calendario dei laboratori con appuntamenti dedicati alla musica, al teatro e alle arti performative all’Officina degli Esordi e all’Officina Orffiana delle Arti, oltre al podcast per famiglie “Oltre il sipario delle fiabe”.

Nel Municipio II protagonista è l’area di Mungivacca con “Fiabe in musica” di Antonella Colucci al Giardino Giacomo Princigalli e il concerto del pianista Jorge Luis Pacheco al MAST - Music Academy Recording Studio Bari, accompagnati da laboratori sulla performance interculturale e sulla scrittura musicale.

Il Municipio III propone la commedia musicale muta “Hotel Crab” della compagnia La Bautta e la prima nazionale “Caravaggio in Puglia” del Teatro Stabile nella Corte Don Bosco.

Nel Municipio IV, Piazza Vittorio Emanuele III a Loseto diventa il palcoscenico di “Felici per sempre”, spettacolo di circo, teatro e clown contemporaneo firmato Teatro C’Art, con André Casaca e Flavia Marco.

Il Municipio V, tra Santo Spirito e San Pio, ospita appuntamenti dedicati soprattutto ai più giovani e alle famiglie, tra cui “Niko e l’onda energetica”, “Stornelli infernali”, “I musicanti di Brema” e il concerto “Viaggio musicale a ritroso nel tempo tra nuovo e vecchio mondo”. Previsti inoltre laboratori musicali e teatrali per accompagnare il pubblico alla scoperta dei linguaggi artistici.

Cultura accessibile e attenzione alle famiglie

Uno degli elementi caratterizzanti dell’edizione 2026 è l’attenzione all’accessibilità. Numerosi spettacoli prevedono infatti il servizio LIS, tra cui “Hotel Crab”, “Sei personaggi in cerca d’autore”, “Todos tus misterios”, il concerto di Pacheco, “Beat and Voice” e “The Loser”.

Ampio spazio anche alle proposte per bambini e famiglie, con spettacoli e laboratori pensati per favorire la partecipazione dei più piccoli attraverso il gioco, la musica, il teatro e la creatività.

Tra gli appuntamenti più attesi della settimana figurano inoltre il concerto a cappella “The Italian A Cappella Show” dei Mezzotono sul lungomare di Santo Spirito, gli spettacoli musicali e teatrali all’Officina degli Esordi e gli eventi ospitati nei luoghi simbolo della città.

Una città-palcoscenico

Con Le Due Bari 2026 l’amministrazione comunale punta ancora una volta sulla cultura di prossimità, con l’obiettivo di ridurre le distanze tra centro e periferie e creare occasioni di partecipazione condivisa attraverso la collaborazione con Municipi e operatori culturali del territorio.

Tutti gli eventi sono gratuiti; per alcuni appuntamenti è necessaria la prenotazione. Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.