Lecce, nel mirino Arber Hoxha: Trinchera prepara l’assalto all’attaccante della Dinamo Zagabria

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce guarda al mercato internazionale per rinforzare il reparto offensivo. Il club salentino ha infatti messo nel mirino l’attaccante albanese Arber Hoxha, attualmente in forza alla Dinamo Zagabria, profilo ritenuto interessante in vista della prossima stagione di Serie A.Nell’ultimo campionato croato Hoxha ha collezionato 31 presenze, realizzando 7 reti con la maglia della Dinamo Zagabria, confermandosi uno degli elementi più affidabili del reparto avanzato. Il suo contratto con il club croato è in scadenza il 30 giugno 2029, aspetto che rende la trattativa tutt’altro che semplice.Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, dovrebbe avviare i contatti con la dirigenza della Dinamo Zagabria per cercare di definire un’operazione. L’obiettivo dei giallorossi è quello di valutare sia la formula del prestito sia un eventuale acquisto a titolo definitivo.Nel corso della sua carriera Hoxha ha vestito le maglie di Slaven Belupo, Lokomotiva Zagabria, FC Prishtina, FC Ballkani, Besa Peje, FC Prishtina Under 19 e KF Istogu, maturando un percorso di crescita che lo ha portato ad affermarsi anche a livello internazionale. Con la nazionale dell’Albania è inoltre sceso in campo da titolare in 25 incontri, consolidando il proprio ruolo all’interno della selezione albanese.= Il Lecce continua così a programmare il futuro con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva. Nel prossimo campionato di Serie A la priorità del club salentino sarà ancora una volta quella di conquistare la permanenza nella massima serie, e l’eventuale arrivo di Hoxha rappresenterebbe un tassello importante per aumentare qualità e soluzioni nel reparto offensivo.