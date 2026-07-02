Lecce, nel mirino Arber Hoxha: Trinchera prepara l’assalto all’attaccante della Dinamo Zagabria
Nell’ultimo campionato croato Hoxha ha collezionato 31 presenze, realizzando 7 reti con la maglia della Dinamo Zagabria, confermandosi uno degli elementi più affidabili del reparto avanzato. Il suo contratto con il club croato è in scadenza il 30 giugno 2029, aspetto che rende la trattativa tutt’altro che semplice.
Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, dovrebbe avviare i contatti con la dirigenza della Dinamo Zagabria per cercare di definire un’operazione. L’obiettivo dei giallorossi è quello di valutare sia la formula del prestito sia un eventuale acquisto a titolo definitivo.
Nel corso della sua carriera Hoxha ha vestito le maglie di Slaven Belupo, Lokomotiva Zagabria, FC Prishtina, FC Ballkani, Besa Peje, FC Prishtina Under 19 e KF Istogu, maturando un percorso di crescita che lo ha portato ad affermarsi anche a livello internazionale. Con la nazionale dell’Albania è inoltre sceso in campo da titolare in 25 incontri, consolidando il proprio ruolo all’interno della selezione albanese.
= Il Lecce continua così a programmare il futuro con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva. Nel prossimo campionato di Serie A la priorità del club salentino sarà ancora una volta quella di conquistare la permanenza nella massima serie, e l’eventuale arrivo di Hoxha rappresenterebbe un tassello importante per aumentare qualità e soluzioni nel reparto offensivo.