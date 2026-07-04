Lecce, stadio Via del Mare: avanzano i lavori per la nuova copertura. Completato il “compression ring”
LECCE – Procedono secondo cronoprogramma i lavori di riqualificazione dello stadio Via del Mare, dove oggi è stato completato il compression ring, elemento strutturale centrale del nuovo sistema di copertura dell’impianto.
La struttura è stata al centro di un sopralluogo di una delegazione di parlamentari salentini, che ha verificato lo stato di avanzamento dell’intervento finanziato nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo.
Secondo quanto illustrato nel corso della visita, è ora in corso il montaggio del tension ring e delle funi radiali, operazioni necessarie al successivo sollevamento dell’anello interno della copertura. Questa fase dovrebbe concludersi entro la prima settimana di agosto, rendendo possibile una prima configurazione collaudabile dell’impianto anche in vista degli impegni sportivi dell’US Lecce.
Parallelamente, proseguono i lavori sul nuovo campo da gioco, mentre le fasi finali del cantiere prevedono l’installazione delle passerelle di manutenzione, dei nuovi sistemi di illuminazione e la posa definitiva delle membrane di copertura.
L’intervento rientra in un più ampio programma di riqualificazione da circa 36 milioni di euro, che ha consentito allo stadio salentino di candidarsi anche tra le infrastrutture potenzialmente coinvolte negli Europei di calcio 2032.
La realizzazione dell’opera è affidata a un consorzio di imprese del territorio, impegnate in un intervento considerato tra i più complessi attualmente in corso nel panorama nazionale.