Level Up 2026: Consapi Group traccia il futuro degli appalti pubblici

Una serata dedicata al confronto, alla condivisione delle esperienze e alla costruzione di nuove prospettive per il mondo della contrattualistica pubblica. Si è svolto il 23 luglio, nella prestigiosa location di Regina Bona Sforza – Eventi & Ricevimenti di Palo del Colle, LEVEL UP 2026 – Consapi Annual Summit, l'appuntamento annuale promosso da Consapi Group che ha riunito istituzioni, professionisti, partner e stakeholder per fare il punto sulle sfide e sulle opportunità che attendono la Pubblica Amministrazione.

L'edizione 2026, ispirata al tema "People. Vision. Future.", ha rappresentato un momento di bilancio dei risultati raggiunti dall'azienda e, al tempo stesso, un'occasione per presentare i nuovi progetti strategici che guideranno il percorso di crescita di Consapi nei prossimi anni.

Ad aprire il Summit è stata Sapia Pugliese, CEO e Founder di Consapi Group, che ha ripercorso il cammino dell'azienda, illustrando i risultati conseguiti negli ultimi tre anni, durante i quali sono state gestite circa 150 procedure di gara tra servizi, forniture e lavori, a supporto di numerose amministrazioni pubbliche italiane. Nel suo intervento ha ribadito il valore del metodo Consapi, fondato sull'affiancamento costante alle stazioni appaltanti e sulla capacità di trasformare la complessità normativa in percorsi operativi chiari ed efficaci.

«Il futuro di Consapi nasce dal valore che genera valore e dalla competenza che genera competenza. Il nostro obiettivo è continuare ad accompagnare le amministrazioni pubbliche affinché nessun Responsabile Unico del Progetto si senta mai solo nella gestione delle procedure di gara», ha dichiarato Sapia Pugliese.

Tra gli interventi, quello di Marco Davide Opipari, direttore della Fondazione ITS I-CREA Academy di Milano, che ha illustrato il percorso di collaborazione con Consapi nella gestione delle procedure finanziate dal PNRR destinate al potenziamento dei laboratori didattici. Un'esperienza che ha evidenziato il ruolo strategico della corretta pianificazione amministrativa per la realizzazione di investimenti complessi e ad alto valore innovativo.

Grande attenzione è stata dedicata anche all'innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione con l'intervento di Maria Luisa Dealto, referente della Regione Puglia per il progetto Pugl-IA, che ha presentato i risultati del percorso formativo sviluppato da Consapi nell'ambito del PNRR per accompagnare i dipendenti regionali nell'utilizzo consapevole dell'intelligenza artificiale. Un modello che integra formazione teorica, laboratori pratici e strumenti operativi, con l'obiettivo di rendere l'IA un supporto concreto alle attività quotidiane della Pubblica Amministrazione.

La riflessione sul cambiamento organizzativo è proseguita con l'intervento dello psicologo, counsellor e consulente aziendale Salvio Barretta, che ha posto l'attenzione sul valore delle competenze trasversali, della leadership e della crescita delle persone come elementi indispensabili per affrontare le trasformazioni in atto nel settore pubblico e privato.

Spazio anche alla comunicazione e all'evoluzione dell'identità aziendale. Walter Dabbicco e Federico Martiradonna, dell'agenzia LaboratorioCom, hanno presentato il nuovo sito istituzionale e il percorso di rebranding di Consapi Group, illustrando la strategia di comunicazione che accompagnerà l'azienda nei prossimi anni.

L’evento è stata anche l’occasione per presentare il nuovo progetto editoriale di Consapi. il "Magazine degli Appalti" a cura di Alessandra Savino, giornalista responsabile dell'Ufficio Stampa di Consapi Group. Si tratta di una rivista online specializzata, accreditata con codice ISSN, nata con l'obiettivo di diventare uno spazio di approfondimento autorevole dedicato al mondo della contrattualistica pubblica. Attraverso articoli, analisi, interviste e contributi firmati da una redazione composta da professionisti ed esperti del settore, il Magazine offrirà aggiornamenti normativi, riflessioni e contenuti di elevato valore tecnico-scientifico, contribuendo alla diffusione della cultura degli appalti pubblici e alla crescita professionale degli operatori del settore.

Nel corso della serata è intervenuta anche Valeria Moro, che ha illustrato l'offerta formativa di Consapi accreditata presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), soffermandosi sulle esperienze sviluppate negli ultimi mesi con enti pubblici e aziende sanitarie e sull'importanza della formazione continua per l'aggiornamento delle competenze nella Pubblica Amministrazione.

A delineare le prospettive di sviluppo commerciale è stato Paolo Landi, responsabile Sviluppo Commerciale di Consapi Group, che ha illustrato il percorso di crescita nazionale dell'azienda e le strategie di consolidamento della presenza sul territorio, puntando su qualità, innovazione e relazioni con enti e istituzioni.

In chiusura, Sapia Pugliese ha presentato le prossime tappe del percorso di sviluppo dell'azienda, annunciando l'apertura della nuova sede di Palo del Colle, destinata a diventare anche ente di formazione regionale.

Con LEVEL UP 2026, Consapi Group conferma così il proprio ruolo di partner strategico per la Pubblica Amministrazione e le imprese, rafforzando una visione che unisce consulenza, formazione, innovazione tecnologica e divulgazione specialistica. Il lancio del Magazine degli Appalti rappresenta un ulteriore passo in questa direzione: uno strumento destinato ad alimentare il confronto tra esperti, amministrazioni e operatori economici, contribuendo alla diffusione di una cultura degli appalti sempre più qualificata, trasparente e orientata al futuro.



