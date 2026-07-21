Brigitte Meyer e Magdalena Hirsz, scoppiettante recital a quattro mani al Barletta Piano Festival

Due straordinarie personalità del pianoforte, due generazioni di interpreti unite da una comune visione della musica come dialogo profondo e condivisione. Prosegue nel segno dell'eccellenza il Barletta Piano Festival, diretto da Pasquale Iannone, che per la sezione “Grandi artisti internazionali” propone un appuntamento di grande fascino.

Mercoledì 22 luglio, alle 21.15, nel salone climatizzato dell'Hotel La Terrazza, saranno protagoniste Brigitte Meyer e Magdalena Hirsz, impegnate in un brillante recital pianistico a quattro mani dedicato ad alcune delle pagine più affascinanti del repertorio romantico.

Il programma attraversa tre capisaldi della letteratura pianistica europea, mettendo in luce tutte le possibilità espressive della formazione a quattro mani. La serata si aprirà con la Fantasia in do minore D.940 di Franz Schubert, autentico capolavoro di intensità lirica e dialogo musicale.

A seguire, le Variazioni in re maggiore su un tema di Thomas Moore, WN 5 di Frédéric Chopin, rara pagina giovanile nella quale emergono già la fantasia melodica e la brillantezza del compositore polacco.

A concludere il concerto saranno i Sei pezzi op. 11 di Sergej Rachmaninov – Barcarolle, Scherzo, Canto russo, Valzer, Romanza e Slava – una raccolta ricca di colori, slancio virtuosistico e suggestioni poetiche.

L'incontro tra Brigitte Meyer e Magdalena Hirsz rappresenta anche il dialogo tra due percorsi artistici di altissimo profilo.

Pianista polacca di origini asiatiche, Magdalena Hirsz ha conquistato il pubblico internazionale grazie a una musicalità raffinata e a una sensibilità interpretativa capace di spaziare dal classicismo alla musica contemporanea. Formatasi nei conservatori di Ginevra, Varsavia, Vienna e Lodz, ha collaborato come solista con importanti orchestre polacche, tra cui l'Orchestra Nazionale della Radio Polacca e la Filarmonica della Pomerania. Nell'ambito della musica da camera ha inoltre condiviso il palcoscenico con artisti del calibro di Martha Argerich, Akiko Ebi, Jakub Jakowicz e Loan Cazal.

Alla carriera concertistica Hirsz affianca l'attività didattica come docente dell'Istituto Chopin in Svizzera e quella di direttrice del concorso Jeune Chopin di Lugano.

Figura di riferimento del pianismo europeo, Brigitte Meyer vanta invece una carriera costruita sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. Nata a Bienne, in Svizzera, e formatasi tra Losanna e Vienna, si è esibita in sale leggendarie come il Musikverein e il Konzerthaus di Vienna, il Concertgebouw di Amsterdam, il Palau de la Música di Barcellona, la Queen Elisabeth Hall di Londra e la Sala Verdi di Milano, collaborando con orchestre e direttori tra i più autorevoli della scena internazionale.

Particolarmente apprezzata per le sue interpretazioni di Mozart, Schubert, Beethoven e Chopin, Meyer ha affiancato alla brillante attività concertistica un intenso impegno nell'insegnamento presso il Conservatorio di Losanna, trasmettendo a generazioni di pianisti una concezione della musica come autentica esperienza umana e spirituale.

Il Barletta Piano Festival è organizzato dagli Amici della Musica “Mauro Giuliani”, presieduti da Francesco Caporale, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Barletta, oltre al contributo di una serie di sponsor privati.

Info: 347.6194215 – barlettapianofestival.it.