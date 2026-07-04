Lucera, Tutolo: “La sospensione del McDonald’s non basta, serve una strategia strutturale”

LUCERA - La sospensione temporanea della licenza del McDonald’s di Lucera non è una misura sufficiente a risolvere le criticità del contesto urbano in cui si inserisce l’attività commerciale. È questa la posizione espressa dal consigliere regionale Antonio Tutolo (Per la Puglia), presidente della IV Commissione, che invita le istituzioni a intervenire con un approccio più ampio e coordinato.

Secondo Tutolo, provvedimenti analoghi adottati in passato non hanno prodotto cambiamenti duraturi, limitandosi a effetti temporanei. Per questo motivo il consigliere ha scritto al Prefetto e al Questore di Foggia chiedendo la convocazione di un tavolo istituzionale dedicato, finalizzato ad affrontare in modo sistemico le criticità emerse attorno all’area interessata dalla sospensione.

Pur riconoscendo la piena legittimità e il valore dell’intervento delle forze dell’ordine e delle istituzioni, Tutolo sottolinea come una chiusura di dieci giorni, da sola, non sia sufficiente a garantire un cambiamento stabile dei comportamenti. A suo avviso è necessario definire cosa accadrà alla riapertura dell’attività e quali strumenti possano prevenire il ripresentarsi delle stesse situazioni.

La riflessione si estende anche al ruolo degli operatori commerciali, chiamati – secondo il consigliere – a collaborare nella gestione degli spazi e nella prevenzione di situazioni critiche, attraverso una maggiore attenzione e una tempestiva segnalazione di eventuali problemi.

Nella comunicazione viene richiamato anche un precedente regionale considerato virtuoso, in cui un intervento interistituzionale ha combinato controlli mirati, rafforzamento della videosorveglianza, coordinamento tra forze dell’ordine e coinvolgimento diretto dei soggetti economici, ottenendo risultati positivi nella gestione dell’ordine pubblico.

Per Tutolo, un modello simile dovrebbe essere replicato anche a Lucera. La sospensione dell’attività, afferma, deve diventare l’occasione per costruire una strategia più ampia, capace di garantire maggiore sicurezza e vivibilità per residenti, operatori e utenti.