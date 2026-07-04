Bari, report controlli Polizia Locale: 34 sanzioni da 1.000 euro per abbandono rifiuti

BARI - Nel mese di giugno la Polizia Locale di Bari ha intensificato le attività di controllo sul territorio comunale, con particolare attenzione al corretto conferimento dei rifiuti e al decoro urbano. Il bilancio, diffuso dall’assessora alla Vivibilità urbana Carla Palone, evidenzia un numero significativo di violazioni e sanzioni elevate.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, sono state registrate 131 multe per conferimento fuori orario, 28 per mancata raccolta differenziata, 13 per l’utilizzo di sacchi neri non conformi e 24 per conferimenti nei cassonetti stradali da parte di residenti in zone servite dal porta a porta. Particolarmente rilevanti le 34 sanzioni da 1.000 euro ciascuna per abbandono di rifiuti sulla pubblica via, introdotte con la recente ordinanza sindacale.

A queste si aggiungono ulteriori violazioni: una multa per abbandono di piccoli rifiuti o mancato posizionamento di posacenere davanti alle attività commerciali, una per rimozione di cassonetti e una per errato conferimento di rifiuti speciali. Sono inoltre state elevate 39 sanzioni nei confronti di non residenti sorpresi a conferire rifiuti nei cassonetti cittadini, fenomeno definito “migrazione dei rifiuti”.

Sul fronte del decoro urbano, 11 persone sono state sanzionate per comportamenti considerati molesti o contrari alla civile convivenza in luoghi pubblici. Due ulteriori sanzioni hanno riguardato proprietari di terreni inadempienti rispetto agli obblighi di manutenzione, con particolare riferimento alla rimozione di sterpaglie e alla prevenzione del rischio incendi.

L’assessora Palone ha sottolineato come i dati confermino il ruolo centrale dei controlli per la tutela della qualità della vita urbana, evidenziando al tempo stesso la necessità di contrastare comportamenti incivili che gravano sull’intera collettività. L’amministrazione ha ribadito che l’inasprimento delle sanzioni non ha finalità punitive o fiscali, ma punta a rafforzare il rispetto delle regole e la collaborazione dei cittadini per una città più pulita e vivibile.