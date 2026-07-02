Maltempo nel Nord Barese: nubifragio e allagamenti a Canosa di Puglia

CANOSA DI PUGLIA – Un violento nubifragio si è abbattuto nelle ultime ore su diversi comuni del Nord Barese, provocando allagamenti e disagi alla circolazione.

La situazione più critica si registra a Canosa di Puglia, dove l'intensa pioggia ha trasformato numerose strade in veri e propri fiumi d'acqua. In diverse zone della città si sono verificati allagamenti che hanno reso difficoltosa la viabilità.

Disagi sono stati segnalati anche ad Altamura e a Matera, interessate dallo stesso fronte temporalesco che ha colpito l'area tra Puglia e Basilicata.

Al momento non risultano segnalazioni di feriti, mentre si monitora l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e l'eventuale impatto sulla circolazione e sui servizi nelle aree interessate.