"Mare democratico", riaperto il bando "Spiagge Libere": altri dieci giorni per i Comuni costieri

BARI – La Regione Puglia ha riaperto i termini dell'Avviso pubblico, nell'ambito della strategia regionale, concedendo altri dieci giorni ai Comuni costieri che non hanno ancora presentato la propria candidatura per accedere ai finanziamenti destinati a migliorare qualità, accessibilità e sicurezza delle spiagge libere.

La nuova finestra per la presentazione delle domande è aperta dal 2 luglio e resterà attiva fino alle ore 12 del 10 luglio 2026. Il bando è riservato esclusivamente ai Comuni costieri che non hanno ancora partecipato alla precedente procedura, essendo ammessa una sola candidatura per ciascuna amministrazione.

La decisione è stata assunta dopo il monitoraggio delle domande presentate sulla piattaforma regionale. Finora sono 48 i Comuni che hanno inoltrato richiesta di finanziamento, a fronte dei 69 Comuni costieri pugliesi potenzialmente interessati.

La dotazione finanziaria disponibile per il 2026, pari a 3,45 milioni di euro, non è ancora stata interamente impegnata. Per questo la Regione ha deciso di ripubblicare l'avviso con le stesse finalità e riferito alla medesima annualità, con l'obiettivo di ampliare il numero dei beneficiari e dare piena attuazione alla strategia "Mare democratico".

Resta invariato anche il cronoprogramma: gli interventi finanziati dovranno essere completati e resi fruibili entro l'attuale stagione balneare, così da garantire benefici immediati a cittadini e turisti già nell'estate 2026.

I contributi potranno finanziare opere per migliorare la fruizione delle spiagge libere, tra cui percorsi accessibili fino alla battigia, servizi igienici e spogliatoi, passerelle, aree d'ombra, sistemi di sicurezza e salvataggio, segnaletica, infrastrutture leggere e dotazioni dedicate a persone con disabilità, famiglie, anziani e utenti fragili, privilegiando interventi sostenibili e a basso impatto ambientale.

L'iniziativa rientra nella strategia regionale volta a rendere il mare pugliese sempre più accessibile, inclusivo e sostenibile, sostenendo i Comuni nella gestione delle spiagge libere e rafforzando la qualità dell'offerta turistica del territorio.