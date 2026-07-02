New York celebra il Made in Italy: al Consolato italiano l’Italian Producers Award 2026

NEW YORK – Il Made in Italy torna protagonista negli Stati Uniti con l’, il riconoscimento promosso da Italian Producers – Produttori Italiani che celebra aziende, buyer e professionisti impegnati nella diffusione delle eccellenze italiane sul mercato americano.

La cerimonia si è svolta il 24 giugno nella sede del Consolato Generale d’Italia a New York, alla presenza del Console Generale Giuseppe Pastorelli. Ad aprire la serata è stata l’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte dell’italoamericano Ralph Colasurdo.

L’evento, organizzato dalla presidente di Italian Producers Giusi Malcangi, ha voluto rendere omaggio alle realtà imprenditoriali che promuovono ogni giorno i prodotti italiani negli Stati Uniti, contribuendo alla diffusione della cultura enogastronomica del nostro Paese.

Tra i produttori italiani presenti figuravano Marco Ciliento di Sistema Gusto e Fabrizio Nanni dell’azienda Pasital.

Numerose le aziende premiate per il loro impegno nella valorizzazione del Made in Italy, tra cui D’Agostino Foods, specializzata nell’importazione e distribuzione di prodotti regionali italiani, la catena Uncle Giuseppe’s, presente tra New Jersey e Long Island, il ristorante L’Incontro di Rocco Sacramone a New York, Il Postino a Manhattan, la catena Angelina tra New Jersey e Staten Island, Wine Room di Fredericksburg (Texas), lo chef Luciano Salvatore, Marovato Import, Joe C. Quadrara e Levoni America.

Il premio consegnato ai vincitori è una creazione in ceramica pugliese realizzata dall’azienda Cirulli. Alla serata hanno preso parte anche l’Hoboken Italian Festival, il giornalista Stefano Vaccara e Sabbia Auriti, moderatrice dell’incontro.

Nel corso del suo intervento, il Console Pastorelli ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra produttori italiani e operatori statunitensi.

«La filiera enogastronomica rappresenta uno dei principali punti di forza del Made in Italy. Il confronto con il mercato americano rafforza il valore del nostro patrimonio culturale e gastronomico nel mondo».

L’Italian Producers Award si conferma così un momento di confronto tra chi esporta le eccellenze italiane e chi le distribuisce sul mercato statunitense, contribuendo a rafforzare la presenza dei prodotti italiani oltreoceano.

Il progetto proseguirà in autunno con nuove iniziative in Italia, quando una delegazione di aziende americane visiterà il Paese in occasione della vendemmia e della raccolta delle olive, consolidando ulteriormente il dialogo commerciale e culturale tra Italia e Stati Uniti.