Massafra, sciopero alla Polibeck: 35 lavoratori in piazza per chiedere risposte all’azienda

MASSAFRA - Si fermano i lavoratori della Polibeck di Massafra, azienda specializzata nelle lavorazioni in plastica. Dopo settimane di trattative senza esito, 35 dipendenti hanno proclamato lo sciopero e organizzato un presidio in piazza Vittorio Emanuele, sostenuti dalla Filctem-Cgil di Taranto e dalla Cgil ionica.Alla mobilitazione hanno partecipato anche familiari e cittadini, trasformando la protesta in un momento di confronto con la comunità. Per i sindacati si è trattato di «un segnale politico e sociale forte», non di una semplice iniziativa di protesta.«La mobilitazione di oggi – ha dichiarato Francesco Bardinella, segretario della Filctem-Cgil – è la risposta diretta all’atteggiamento di un’azienda che continua a sottrarsi al confronto».Al centro della vertenza ci sono diverse richieste avanzate dai lavoratori: il riconoscimento della maggiorazione di turno, l’indennità sostitutiva per il fondo sanitario, interventi concreti per migliorare le condizioni lavorative, maggiore chiarezza sulla prospettiva industriale, il rispetto dell’orario di lavoro e il riconoscimento dell’indennità di turno.La sigla sindacale chiede ora un cambio di passo e la riapertura del dialogo con l’azienda, con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa alla vertenza e garantire maggiore tutela ai dipendenti.