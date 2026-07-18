Massafra, sciopero alla Polibeck: 35 lavoratori in piazza per chiedere risposte all’azienda
Alla mobilitazione hanno partecipato anche familiari e cittadini, trasformando la protesta in un momento di confronto con la comunità. Per i sindacati si è trattato di «un segnale politico e sociale forte», non di una semplice iniziativa di protesta.
«La mobilitazione di oggi – ha dichiarato Francesco Bardinella, segretario della Filctem-Cgil – è la risposta diretta all’atteggiamento di un’azienda che continua a sottrarsi al confronto».
Al centro della vertenza ci sono diverse richieste avanzate dai lavoratori: il riconoscimento della maggiorazione di turno, l’indennità sostitutiva per il fondo sanitario, interventi concreti per migliorare le condizioni lavorative, maggiore chiarezza sulla prospettiva industriale, il rispetto dell’orario di lavoro e il riconoscimento dell’indennità di turno.
La sigla sindacale chiede ora un cambio di passo e la riapertura del dialogo con l’azienda, con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa alla vertenza e garantire maggiore tutela ai dipendenti.