Palio delle Botti Trofeo 'Città del Primitivo': cresce l'attesa a Gioia del Colle per la nona edizione



GIOIA DEL COLLE (BA) - Gioia del Colle è pronta ad immergersi nella magica atmosfera medievale. - Gioia del Colle è pronta ad immergersi nella magica atmosfera medievale.





A farla rivivere nel cuore della città sarà, ancora una volta, il Palio delle Botti Trofeo "Città del Primitivo", attesissimo appuntamento dell'estate gioiese che, in programma nelle giornate dell'1 e del 2 agosto 2026, è stato presentato lo scorso 10 luglio nella sala Giunta del Palazzo della Città metropolitana di Bari.





I tradizionali vessilli, realizzati dal Centro Aperto Polivalente per Anziani e già posizionati lungo via Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Cavour e in piazza Plebiscito, annunciano l'imminente arrivo della nona edizione che, con il suo ricco programma di gare, rievocazioni storiche, spettacoli e concerti, darà la possibilità ai tanti visitatori attesi di compiere un autentico tuffo nel passato, di vivere un appassionante weekend intriso di storia, arte e sana competizione.





Curata nei minimi dettagli dal direttore artistico Claudio Santorelli e dalla responsabile dei cortei storici, delle ambientazioni medievali e dei progetti del Palio con scuole e associazioni Marilena Limitone, la manifestazione è patrocinata da Ministero della Cultura – Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, Regione Puglia, Puglia Promozione, Città metropolitana di Bari, Comune di Gioia del Colle, Direzione regionale Musei nazionali Puglia – Castello Svevo di Bari e Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle e conta sul sostegno dei main sponsor Gioiella Latticini, Auto Team, Nava, Luc Rimmobiliare, Emmegi La Nuova Meridionale Grigliati, Donvito Confezioni e Navita srl.





Sarà la benedizione dei cenci nella chiesa di Santa Maria Maggiore (prevista per domenica 19 luglio, alle ore 10:30) a segnare l'avvio del cammino di avvicinamento al Palio che, anche quest'anno, sarà scandito dall'evento di presentazione delle botti in gara dipinte da artisti locali e da alunne e alunni delle scuole gioiesi (domenica 26 luglio, ore 19:00, nel chiostro di Palazzo San Domenico) e dalla festa dei quartieri Porta San Francesco, Porta Maggiore, Porta San Domenico e Porta Casale (venerdì 31 luglio, ore 20:00), organizzata in piazza dei Martiri del 1799 con la collaborazione dell'accademia di ballo "Bailemos".





Fitto il programma di attività previste nelle mattinate dell'1 e del 2 agosto. Alle visite guidate al Castello normanno-svevo di Gioia del Colle (ingresso gratuito nella giornata di domenica 2 agosto) e al Museo della civiltà contadina (per info e prenotazioni rivolgersi al dott. Vito Santoiemma - recapito telefonico: 360260046) si affiancheranno i laboratori in masserie didattiche (a cura di Coldiretti Gioia del Colle, per info e prenotazioni rivolgersi al dott. Nicola D’Onghia – tramite WhatsApp, al recapito telefonico: 3664153952) e la masterclass "Il Palio del Primitivo" a cura dell'AIS Puglia - Delegazione Murgia (in programma domenica 2 agosto, alle ore 10:30, nel chiostro di Palazzo San Domenico - info e prenotazioni, tramite WhatsApp, al recapito telefonico 3687137978).





Una delle novità della nona edizione, la nuova app del Palio (https://palio-delle-botti.vercel.app/ ), fornirà tutte le informazioni su eventi, risultati delle competizioni, aree di parcheggio, servizio bus navetta gratuito attivato dall'Amministrazione comunale e ristoranti convenzionati come Trattoria Pugliese, Il Mago della Pizza e Borgo Antico Osteria, dove i visitatori avranno l'opportunità di degustare prodotti tipici dell'enogastronomia gioiese optando per il menù "Il gozzoviglio del pellegrino".





Nel segno della continuità, invece, prosegue la collaborazione con l'associazione culturale "Brvndisivm Historica" che, per il secondo anno consecutivo, affiancherà il Palio nell'allestimento dell'area antistante al Castello normanno-svevo e nella realizzazione degli abiti dei figuranti del corteo storico.





Tornando al programma, nella serata di sabato 1 agosto, a partire dalle ore 18:00, si susseguiranno l'apertura degli accampamenti medievali in piazza dei Martiri del 1799, la visione di spettacoli di falconeria e di burattini in corso Vittorio Emanuele e in Arco Cimone e l'allestimento dei banchi didattici in via Carlo III di Borbone, dei mercatini artigianali in via Garibaldi (curati da Antonia Mastromarino), della "Via della Solidarietà" in via Concezione (in collaborazione con Aido, Cooperativa sociale Apollo, Cooperativa sociale Gea, Emergency, Fratres, Fidas, Lilt, Libertà e Giustizia - Circolo "Vito Antonio Vinci", Il Piccolo Principe, Il Tasso, Oltre Noi e Società Cooperativa sociale SoleLuna) e della "Via degli artisti" (a cura di CuberArt) in via Barba.





Alle ore 19:00 si disputerà la finale del Trofeo "Piccoli spingitori crescono": le associazioni Fratres, Il Tasso, Il Piccolo Principe, Oltre Noi, le cooperative sociali Apollo e SoleLuna e le scuole primarie "Mazzini", "Aldo Moro" e "Via Eva" si contenderanno in piazza Plebiscito il cencio realizzato dall’artista Fabiana Flace.





A seguire, i riflettori saranno puntati sulla quarta edizione de "La corsa dei giullari", gara podistica organizzata in collaborazione con l'associazione "Gioia Running".





Alle ore 20:00 il corteo storico "Federico II e la sua corte" partirà da piazza dei Martiri del 1799. Compagnie d'arme, sbandieratori, musici, timpanisti, danzatrici orientali, artisti di strada e figuranti in abiti d'epoca sfileranno per le vie della città e si esibiranno in piazza Plebiscito e nel cortile del Castello normanno-svevo.





Le coreografie di danza orientale, curate dall'insegnante Delfina Loizzo, saranno realizzate con il prezioso supporto dell'accademia di ballo "Bailemos".





Alle ore 21:30, in piazza Plebiscito andranno in scena le attesissime qualifiche del Palio delle Botti Trofeo "Città del Primitivo", con Cantine Polvanera (vincitrici del Palio 2025), Cantina Giuliani, Cantine Di Gioia, Tenuta Viglione, Tenute Capovaccaio, Tenute Chiaromonte e Tenute Nettis alla ricerca del miglior piazzamento sulla griglia di partenza della finalissima di domenica 2 agosto.





Nel corso della prima serata ci sarà spazio anche per la musica, con le esibizioni delle band "Blocco Emotivo" (in via Concezione), "Rebel Soul" (in via Barba) e "Acoustic Loop Duo" (in via Cavour) e il concerto di musica popolare salentina che, a partire dalle ore 22:30, vedrà protagonista sul palco, in piazza Plebiscito, il gruppo "I Calanti".





Domenica 2 agosto la riproposizione del corteo storico (partenza alle ore 20:00 da piazza dei Martiri del 1799 e arrivo alle ore 21:10 al Castello normanno svevo) e la premiazione della botte più bella (ore 21:15, in piazza Plebiscito) condurranno alla finalissima del Palio 2026 (partenza alle ore 21:30).





Gli spingitori delle sette aziende vitivinicole in gara si sfideranno per la conquista del cencio, dipinto dall'artista Francesca Pastore, lungo un percorso di circa 1 km che, con partenza da piazza Cesare Battisti e arrivo in piazza Plebiscito, si articolerà lungo via Cavour, corso Vittorio Emanuele e via Garibaldi.





Subito dopo le premiazioni, la nona edizione del Palio volgerà al termine con spettacoli di fuoco e di falconeria e performances di danza aerea e acrobatica (in piazza Plebiscito, a cura di Bergamotti Falconeria e Compagnia dei Birbanti) e con la musica dei gruppi "Pensieri & Parole" (in via Concezione), "Hispano America" (in via Barba) e "Quelli del falò" (in via Cavour).





Condotto dal presidente Claudio Santorelli e dalla giornalista Maricla Pastore, anche quest'anno il Palio delle Botti Trofeo "Città del Primitivo" sarà seguito in diretta dai media partner TeleBari e Canale 7.