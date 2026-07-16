Masseria AuraTerrae entra nella prestigiosa associazione Relais & Châteaux

Polignano a Mare (Bari) – Masseria AuraTerrae entra in Relais & Châteaux, l’associazione internazionale che riunisce una collezione di hotel e ristoranti d’eccezione, gestiti da proprietari indipendenti e profondamente legati all’identità dei luoghi che rappresentano.

L’ingresso nella collezione rappresenta un importante riconoscimento per il percorso intrapreso dalla famiglia Valentini, proprietaria della masseria, che ha dato nuova vita a una struttura rurale pugliese storica, trasformandola in una dimora di pregio capace di preservarne autenticità e identità storica e architettonica, senza rinunciare al comfort contemporaneo.

Poggiata in posizione strategica su un colle tra Polignano a Mare e Conversano, con vista panoramica sulla costa, AuraTerrae nasce da un accurato progetto di recupero conservativo. Antica torre fortificata, poi probabile presidio monastico e successivamente residenza agricola, oggi la masseria conserva l’atmosfera di un autentico borgo rurale, tra pietra calcarea locale, corti e terrazze panoramiche, vicoli, spazi originariamente legati alla vita produttiva della masseria e 24 ettari di campagna, tra orti, frutteti, ulivi e boschi mediterranei. Ogni elemento storico recuperato - dalle targhe in pietra alla mola, dall’antico pozzo fino alla colombaia - contribuisce a raccontare il senso profondo di un luogo che nei secoli è stato rifugio, dimora, spazio di preghiera e lavoro e oggi raffinato retreat. In AuraTerrae la bellezza non è mai solo ornamento, ma nasce dalla capacità di restituire valore a ciò che esisteva già: la pietra, la luce, il paesaggio, le tracce della vita agricola e il silenzio della campagna trovano nuova armonia in un’eleganza misurata, espressione concreta dello spirito del luogo.

Il claim “Alle radici del benessere” sintetizza una visione dell’ospitalità fondata sul ritorno all’essenziale, all’origine, alla terra: quiete, natura, tempo lento, cucina sincera, relazione umana e legame con il territorio diventano le radici di una rigenerazione integrale, capace di nutrire un benessere interiore profondo. Autenticità, amore per la terra, impegno per l’eccellenza, rispetto dell’ambiente e accoglienza familiare sono i valori che guidano ogni scelta, dalla cura degli ambienti alle esperienze in masseria.

“L’ingresso di AuraTerrae in Relais & Châteaux è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta un riconoscimento prezioso del lavoro svolto per ridare vita a questo luogo straordinario, nel pieno rispetto della sua identità, della sua bellezza antica, dell’energia speciale che ancora oggi custodisce e del paesaggio unico che lo circonda”, dichiara Antonio Valentini, proprietario di Masseria AuraTerrae. “Fin dal primo giorno abbiamo desiderato creare una struttura capace di offrire agli ospiti un’esperienza autentica e coinvolgente, profondamente legata al territorio e alla sua tradizione culinaria, storica e culturale. In questo percorso sentiamo una naturale vicinanza alla visione e ai valori di Relais & Châteaux, che da sempre valorizza luoghi capaci di raccontare l’anima della propria terra. Far parte di questa





importante collezione internazionale rafforza il nostro impegno a interpretare l’ospitalità di alta gamma con coerenza, responsabilità e profondo rispetto per il luogo che ci ospita”.

Il legame con la terra si esprime anche nella proposta gastronomica e nelle esperienze proposte agli ospiti. Il Ristorante Mareincielo, aperto anche a chi non soggiorna in struttura, valorizza la tradizione pugliese e la dieta mediterranea attraverso materie prime locali, stagionalità e una cucina genuina e sostenibile. A completare il racconto del gusto, cooking lesson, degustazioni dei vini AuraTerrae e di etichette rappresentative della Puglia, agri-picnic bio, aperitivi e cene in vigna invitano a vivere il territorio in modo autentico e sensoriale. Lo stesso radicamento si ritrova nelle altre esperienze proposte dalla masseria: dalle attività creative en plein air ai laboratori dedicati ad arti antiche, come ceramica, intreccio del vimini e cartapesta, fino allo star-gazing tra stelle e miti ancestrali. Anche il benessere diventa espressione del luogo, tra massaggi, attività olistiche e sauna panoramica a botte, dove i profumi delle essenze locali accompagnano rituali di profonda rigenerazione. L’esperienza si apre poi al territorio circostante, tra l’Adriatico e la Valle d’Itria con itinerari e attività pensati per scoprire borghi iconici, meraviglie naturali e culturali e perle nascoste della Puglia.

L’ingresso in Relais & Châteaux segna così una nuova tappa nel percorso di AuraTerrae: non un punto di arrivo, ma un ulteriore sviluppo di una visione dell’ospitalità orientata all’eccellenza, che custodisce l’autenticità del luogo e racconta l’arte di vivere del territorio attraverso cultura, cucina, bellezza e un’accoglienza genuina, cordiale e attenta che rinnova in chiave contemporanea la vocazione della masseria come spazio di sosta, cura e benessere.









RELAIS & CHÂTEAUX

Relais & Châteaux è una straordinaria collezione di 580 hotel e ristoranti d’eccezione in tutto il mondo, gestiti da imprenditori indipendenti uniti da valori condivisi e da un impegno costante verso un’ospitalità d’eccellenza.

Fondata in Francia nel 1954, l’Associazione è attualmente presente in 65 Paesi e celebra l’art de vivre di ogni singola destinazione. Guidate da albergatori, Chef e ristoratori appassionati, le dimore che ne fanno parte coltivano, ciascuna in modo inedito, un profondo legame con il territorio, promuovendone il patrimonio culturale, gastronomico e ambientale e collaborando con gli artigiani locali.

Queste dimore, per lo più a conduzione familiare, tramandano il proprio savoir-faire di generazione in generazione. Relais & Châteaux racchiude così tutto il potenziale per far vivere esperienze di viaggio indimenticabili, in armonia con il pianeta.

relaischateaux.com





MASSERIA AURATERRAE

Di proprietà della famiglia Valentini, Masseria AuraTerrae si trova a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Poggiata su un colle che domina la costa che va da Mola di Bari sino a Monopoli, è inserita armoniosamente in un incantevole paesaggio bucolico, con vista panoramica a 180° sul mare. Autentico luogo dell’anima, è una struttura vocata al benessere più puro. Interamente recuperata, presenta spazi interni veri ed autentici ma riadattati ai più moderni criteri di comfort, nel rispetto della masseria stessa e ne mantiene gli elementi storici più antichi e originali. Costruita in pietra calcarea del luogo ed altri materiali locali eco-compatibili, vede l’adozione di molteplici misure volte a ridurre l’impatto ambientale e gli sprechi di risorse e si può definire una struttura a “emissioni zero”. Presenta 22 camere - ognuna diversa e unica –con letto matrimoniale, di cui 6 con bagno turco, 3 con camino e 4 con vasca idromassaggio esterna. Circondata da oltre a 24 ettari di terreno dove vivere molteplici esperienze sensoriali e di benessere a contatto con la natura è dotata di 2 scenografiche piscine a sfioro, immerse nel verde e con vista mozzafiato e una sauna a botte esterna panoramica.





Masseria AuraTerrae

Viale Maringelli, 404

70044 Polignano a Mare BA

www.masseriaauraterrae.com/it



