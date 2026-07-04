Max Pezzali a Bari: domenica 5 luglio allo Stadio San Nicola il tour dei record “Max Forever – Gli anni d’oro”

ph_Francesco Colombo

BARI – Il tour più venduto del 2026 arriva in Puglia. Domenica 5 luglio lo Stadio San Nicola ospiteràcon “”, lo spettacolo che ha già superato lenegli stadi italiani.

Dopo le tappe nelle principali città italiane, il live approda a Bari come parte del calendario estivo che proseguirà poi a Padova e si concluderà con le due date sold out di San Siro a Milano.

Lo show è costruito come un viaggio immersivo negli anni ’90, tra riferimenti televisivi, immaginario pop e una scaletta che alterna hit storiche, momenti narrativi e inserti scenici. Il concept ripercorre la carriera dell’artista e il legame con gli 883, con una produzione caratterizzata da schermi, visual 3D e scenografie a tema.

In scaletta trovano spazio alcuni dei brani più noti del repertorio di Pezzali, da “Hanno ucciso l’uomo ragno” a “Gli anni”, passando per “Come mai”, “Nord Sud Ovest Est” e “Con un deca”, insieme a momenti acustici e medley dance che richiamano le atmosfere del decennio.

Lo spettacolo alterna sezioni narrative e interazioni con il pubblico, incluse le ormai tradizionali “cam” di intrattenimento che scandiscono l’andamento del concerto, fino al gran finale con coriandoli e bis a sorpresa.

Il tour proseguirà dopo Bari con le date di Padova (8 e 9 luglio) e si chiuderà a Milano con due concerti già esauriti a San Siro l’11 e 12 luglio.