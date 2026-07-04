Fasano, “Visioni dal Sud”: confronto tra Regioni e Ministero per una strategia culturale condivisa nel Mezzogiorno

FASANO – Rafforzare il sistema culturale del Mezzogiorno attraverso una strategia condivisa tra istituzioni, territori e operatori dello spettacolo dal vivo. È questo il punto centrale emerso da, uno degli appuntamenti principali di, la vetrina internazionale del teatro e della danza contemporanea promossa da Regione Puglia e Puglia Culture.

L’incontro, ospitato presso la Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” di Fasano, ha riunito rappresentanti del Ministero della Cultura e assessori delle Regioni del Sud, insieme a esponenti del sistema culturale nazionale, con l’obiettivo di definire nuove forme di cooperazione per lo sviluppo del settore.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, del direttore generale della DG Spettacolo del Ministero della Cultura Antonio Parente e del sottosegretario Pietro Cannella, seguiti dagli interventi introduttivi dell’assessora regionale alla Cultura Silvia Miglietta e del segretario generale AGIS Domenico Barbuto.

Nel suo intervento, Decaro ha sottolineato il valore strategico della cultura come infrastruttura di sviluppo e coesione sociale, evidenziando la necessità di rafforzare il protagonismo del Mezzogiorno nelle politiche culturali nazionali e internazionali. In questa prospettiva si inserisce anche il ruolo di Puglia Showcase come strumento di visibilità e posizionamento della scena culturale pugliese.

L’assessora Miglietta ha ribadito la necessità di consolidare una programmazione stabile e strutturata, distinta dalle politiche turistiche, e di garantire continuità e risorse adeguate agli operatori culturali, riconoscendo la cultura come elemento centrale delle politiche pubbliche.

Il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio ha invece rilanciato l’idea di uno “Showcase Meridiano”, un progetto condiviso tra le Regioni del Sud capace di mettere in rete le produzioni artistiche e rafforzare la presenza del Mezzogiorno nei circuiti culturali nazionali e internazionali.

Nel dibattito sono intervenuti anche rappresentanti delle Regioni Campania, Calabria, Sardegna e Basilicata, insieme a esponenti del sistema AGIS e delle istituzioni culturali, che hanno evidenziato la necessità di strumenti comuni per sostenere la programmazione e rafforzare la stabilità del settore.

L’incontro si è chiuso con la proposta di trasformare l’esperienza di Puglia Showcase in una piattaforma stabile di cooperazione interregionale, orientata alla costruzione di una politica culturale unitaria per il Mezzogiorno.