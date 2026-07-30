McDonald’s arriva a Noicattaro: 50 posti di lavoro per il nuovo ristorante

– McDonald’s si prepara ad aprire un nuovo ristorante ae avvia il percorso di selezione per la formazione del nuovo team. Nelle scorse settimane si sono svolti i due appuntamenti dedicati alla ricerca del personale, conche hanno avuto la possibilità di sostenere un colloquio individuale.

L’azienda è alla ricerca di 50 persone motivate, disponibili a lavorare in squadra e a contatto con il pubblico. I candidati selezionati saranno inseriti in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che andranno a svolgere.

Sono previsti contratti part-time o full-time, in base alle esigenze del nuovo ristorante, con inquadramento secondo il Contratto collettivo nazionale del Turismo. La retribuzione sarà quella prevista dal contratto nazionale, proporzionata alle ore di lavoro settimanali.

Il nuovo McDonald’s di Noicattaro

I due eventi di selezione hanno dato ufficialmente il via al percorso per entrare a far parte dello staff del nuovo ristorante di Noicattaro, che si aggiungerà agli altri 12 ristoranti McDonald’s già presenti nella provincia di Bari.

Durante le giornate dedicate alla selezione, i candidati hanno potuto confrontarsi direttamente con i responsabili e con dipendenti provenienti da altri ristoranti della catena, raccogliendo informazioni sulle opportunità professionali e sulle modalità di lavoro.

Cinquemila nuove assunzioni in Italia

Le nuove posizioni di Noicattaro si inseriscono nel piano di crescita nazionale di McDonald’s, che nel 2026 prevede 5.000 nuove assunzioni in tutta Italia.

Attualmente McDonald’s conta oltre 800 ristoranti sul territorio nazionale, con circa 40.000 dipendenti, e serve ogni giorno più di un milione di clienti.

L'azienda sottolinea inoltre l'attenzione all'inclusione e alle opportunità di crescita professionale: il 60% dei dipendenti è composto da donne, che rappresentano il 50% degli store manager. Il 60% dei dipendenti ha meno di 30 anni e il 32% è studente. Complessivamente, il 95% delle persone è assunto con un contratto stabile.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla formazione. McDonald’s dichiara di garantire ogni anno un programma pari a due milioni di ore di formazione, con percorsi finalizzati a sviluppare competenze e accompagnare i dipendenti nella crescita professionale all’interno dell’azienda.

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