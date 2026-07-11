Miss Italia, Federica Fusaro è Miss Framesi Puglia 2026

Miss Framesi Puglia 2026 è Federica Fusaro, 18enne di Giovinazzo, dal capello lungo castano, studentessa di Economia e gestione aziendale, amazzone a livello agonistico in sella al suo inseparabile Camaro. La prima prefinalista nazionale pugliese di Miss Italia è stata eletta venerdì 10 luglio in Piazza Pietro Nenni ad Orta Nova. A premiarla la giuria presieduta da Vittoria Mastrogiacomo, Assessora alla Cultura e Promozione del Territorio del comune del Tavoliere.L'organizzazione della finale regionale del più celebre concorso di bellezza è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Orta Nova.La serata, condotta dal presentatore e attore Christian Binetti, volto della trasmissione del contest di Patrizia Mirigliani in onda su Antenna Sud, ha avuto come madrina la splendida Katia Buchicchio, Miss Italia in carica.Ospiti la vibrante voce della cantante Elena Cappiello e la comicità pugliese di Lilia Pierno, attrice in giro per teatri e piazze, apparsa nei film "Quo vado?" e "Sei mai stata sulla luna?".Ad impreziosire la bellezza delle concorrenti, Saverio Ramputi insieme al suo prezioso staff di parrucchieri, sempre al passo con le ultime tendenze, hair stylist ufficiale per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia: Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, ASD Fitness Gym, ACI Delegazione di Orta Nova, Gervasio Daniele impresa edile, TM naturalmente coop. agricola srl, Idromeccanica Di Vito, Ramputi Parrucchieri, Teste di Turco.