Molfetta, tentato omicidio di un 18enne: quattro arresti dopo tre mesi di indagini
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante l'aggressione uno degli indagati avrebbe tentato di sparare al giovane, ma il colpo non sarebbe partito perché l'arma si sarebbe inceppata. A quel punto la vittima sarebbe stata colpita e picchiata violentemente dal gruppo.
L'ordinanza di custodia cautelare, eseguita al termine di oltre tre mesi di indagini, ha portato in carcere tre giovani di età compresa tra i 24 e i 27 anni, mentre un uomo di 51 anni è stato posto agli arresti domiciliari.
Secondo gli inquirenti, il movente dell'agguato sarebbe riconducibile a motivi personali legati a una ragazza.
Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio, lesioni personali e detenzione e porto abusivo di armi. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio tutte le fasi dell'aggressione.