Molfetta, tentato omicidio di un 18enne: quattro arresti dopo tre mesi di indagini

MOLFETTA – Sono quattro le persone arrestate dai carabinieri nell'ambito delle indagini sul tentato omicidio di un 18enne di Giovinazzo, avvenuto lo scorso 18 marzo nei pressi del parco di piazza Roma, a Molfetta.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante l'aggressione uno degli indagati avrebbe tentato di sparare al giovane, ma il colpo non sarebbe partito perché l'arma si sarebbe inceppata. A quel punto la vittima sarebbe stata colpita e picchiata violentemente dal gruppo.

L'ordinanza di custodia cautelare, eseguita al termine di oltre tre mesi di indagini, ha portato in carcere tre giovani di età compresa tra i 24 e i 27 anni, mentre un uomo di 51 anni è stato posto agli arresti domiciliari.

Secondo gli inquirenti, il movente dell'agguato sarebbe riconducibile a motivi personali legati a una ragazza.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio, lesioni personali e detenzione e porto abusivo di armi. Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio tutte le fasi dell'aggressione.