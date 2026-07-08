Mondiali, Argentina ai quarti con una rimonta da brividi: Egitto battuto 3-2 nel recupero

L'Argentina conquista i quarti di finale del Mondiale al termine di una sfida spettacolare e ricca di emozioni. I campioni del mondo in carica hanno battuto l'Egitto 3-2 in rimonta, ribaltando una situazione che sembrava ormai compromessa.

La formazione egiziana era passata in vantaggio al 15' con Ibrahim. Poco dopo Lionel Messi ha avuto l'occasione di pareggiare su calcio di rigore, ma il portiere Shoubir ha respinto il penalty mantenendo avanti i suoi.

Nella ripresa l'Egitto ha trovato anche il raddoppio con Zico, portandosi sul 2-0 e sfiorando l'impresa. L'Argentina, però, ha reagito nel finale: Romero ha riaperto la partita, poi Messi si è riscattato firmando il gol del 2-2 tra il 79' e l'83'.

Quando la gara sembrava destinata ai tempi supplementari, al 92' è arrivato il gol decisivo di Enzo Fernandez, che ha completato la rimonta regalando all'Albiceleste il passaggio del turno.

Nei quarti di finale l'Argentina affronterà la vincente della sfida tra Svizzera e Colombia.