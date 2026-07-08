Omicidio Antony La Forgia, arrestati due uomini: coinvolto anche un minorenne

MOLFETTA - Ci sarebbe anche un minorenne tra i presunti responsabili dell'omicidio di Antony La Forgia, il 22enne ucciso a Molfetta il 16 giugno scorso.

L'inchiesta coordinata dalla Procura di Trani ha portato all'arresto di Michele Parisi, 53 anni, di Molfetta, e di Ilario Camporeale, 23 anni, di Terlizzi. I due sono accusati, a vario titolo, di omicidio aggravato, porto e detenzione illegale di armi e violenza privata. Secondo gli investigatori, all'azione avrebbe preso parte anche il figlio minorenne di Parisi, la cui posizione è al vaglio della Procura per i Minorenni.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Parisi e Camporeale avrebbero organizzato una trappola costringendo con la forza un amico della vittima a telefonare ad Antony La Forgia per convincerlo a raggiungerlo nel luogo indicato dai due indagati.

Il 22enne sarebbe arrivato a bordo della propria auto insieme alla compagna. Dopo aver invitato l'amico a salire in macchina per allontanarsi, sarebbero entrati in azione Camporeale e il minorenne, entrambi con il volto coperto da passamontagna.

I due avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco contro La Forgia, uccidendolo sul posto.

Le indagini proseguono per chiarire il movente del delitto e definire il ruolo di tutti i soggetti coinvolti nell'agguato.