Mondiali, Spagna travolgente: Austria battuta 3-0 e qualificazione agli ottavi

LOS ANGELES - La Spagna conferma il suo stato di forma dominante e supera l’Austria con un netto, conquistando l’accesso agli ottavi di finale del torneo, dove affronterà la vincente di Portogallo-Croazia.

Protagonista della gara è ancora una volta Mikel Oyarzabal, autore di una doppietta che indirizza e chiude il match. La selezione guidata da Luis de la Fuente ha mostrato grande controllo della partita, confermando un’identità di gioco ormai consolidata.

Il vantaggio spagnolo arriva proprio con Oyarzabal dopo un gol annullato a Cucurella e diverse occasioni create da una Spagna aggressiva e dominante. L’Austria prova a resistere, anche grazie alle parate di Schlager su Lamine Yamal, ma la pressione iberica resta costante.

Nella ripresa arriva il raddoppio firmato da Pedro Porro, bravo a colpire di testa sugli sviluppi di un’azione offensiva. Il terzo gol chiude definitivamente i conti, ancora con Oyarzabal su assist di Cucurella.

La Spagna conferma così il suo percorso netto e si prepara alla fase a eliminazione diretta con grande fiducia, sostenuta da una squadra giovane ma già altamente competitiva.