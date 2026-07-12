Musica e medicina, a Melpignano un incontro tra storia, cura e inclusione

– Un pomeriggio di confronto dedicato al profondo legame tra musica, salute e benessere. Lunedì 13 luglio, alle ore 18, il Palazzo Marchesale di Melpignano ospiterà, iniziativa promossa dall’Istituto Diego Carpitella, dal Comune di Melpignano, dall’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria e dall’Istituto Santa Chiara.

L'incontro si svolge in uno dei luoghi simbolo della tradizione musicale salentina e della Notte della Taranta, prendendo le mosse dal fenomeno del tarantismo per approfondire il ruolo della musica come strumento di cura, inclusione e benessere, tra memoria storica e pratiche contemporanee.

Ad aprire i lavori sarà Valentina Avantaggiato, sindaca di Melpignano e presidente dell'Istituto Diego Carpitella, che farà gli onori di casa. Interverranno inoltre Gianni Iacovelli, presidente dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, Stefania Pinnelli, delegata della rettrice dell'Università del Salento per le Politiche Inclusive, Giuseppe Marceca, segretario generale dell'ASAS, Costantino Miravalle, coordinatore dei Centri Regionali ASAS, Mario Freda, direttore del Centro Regionale Pugliese ASAS, e Francesca Torretti, amministratore unico dell'Istituto Santa Chiara di Lecce.

Nel corso dell'iniziativa saranno firmati due protocolli d'intesa che rafforzeranno la rete di collaborazione dell'Istituto Diego Carpitella. Il primo sarà sottoscritto con l'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria per promuovere studi e attività divulgative sul rapporto tra medicina, musica e patrimonio culturale; il secondo con l'Istituto Santa Chiara sarà dedicato allo sviluppo di progetti condivisi sui temi della musica, del corpo, della disabilità e della cura.

Seguirà una tavola rotonda coordinata da Manuel De Carli (Université de Tours – Istituto Diego Carpitella), con gli interventi di Renato Giordano e Costantino Miravalle per l'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, Antonio Leo per l'Istituto Santa Chiara, Maria Rosa Montinari e Gabriella Savà dell'Università del Salento e Rosa Piro dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale".

La serata proseguirà con la presentazione del volume di Renato Giordano, Morsu tarantulae. Il morso della Tarantola. Ragni Danzanti e Musiche Neobarocche, dedicato agli studi sul tarantismo e alla figura del medico Giorgio Baglivi, tra i più importanti protagonisti della medicina europea tra Sei e Settecento. A dialogare con l'autore saranno Manuel De Carli e Antonio Leo, con la moderazione della giornalista Leda Cesari.

A chiudere l'evento sarà una performance teatrale e musicale con Renato Giordano e la musicista Michela Sicuro, interprete della tradizione salentina.

L'incontro sarà aperto al pubblico e potrà essere seguito anche in diretta sul canale YouTube dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria.