Miss Italia, Aurora Savino è Miss Cinema Puglia 2026

Miss Cinema Puglia 2026 è Aurora Savino, 19enne di Bitonto, studentessa di Ingegneria gestionale, spigliata e dalla chioma riccia, appassionata di danza classica, moderna e contemporanea. La seconda prefinalista nazionale pugliese di Miss Italia è stata eletta sabato 11 luglio nella grande Piazza Vittorio Emanuele II della pittoresca cittadina turistica di Giovinazzo. A premiarla la presidente di giuria Rosanna Calcagnile, CEO & founder dell'Accademia di Costume e Moda di Lecce, Miss Italia Puglia 2000 Mariangela Stufano e la madrina Katia Buchicchio, Miss Italia in carica. L'organizzazione è stata curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale del celebre concorso per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Giovinazzo.La serata è stata condotta da Christian Binetti, attore e presentatore anche della trasmissione dedicata al contest di Patrizia Mirigliani in onda su Antenna Sud, e ha visto come ospite la coinvolgente voce della cantante Elena Cappiello e le note del duo Nicola Ippolito - Stefano Racanelli, in una fusione tra la sensibilità della fisarmonica e il ritmo della chitarra. Ad occuparsi dell'hair style delle concorrenti sono stati Cristian Coladonato Hairstylist di Mottola, Parrucchieri di Vito Corniola di Gravina e Irsina, Beauty Line di Guerra Annarita di Adelfia, ovvero dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia: Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Ottica In Vista, Sogeap costruzioni e restauro, Hotel Riva del Sole, Istituto Orion Polo di Studio eCampus, Tenuta dei Ruggiero, Giansirio Pansini, Farmacia Del Prete, Impresa Geom. Nicola Toscano, Fusaro Group, Ristorante Pizzeria Mattarella, Romanazzi's Restaurant, Ottica EOS, Salotto Marconi, Impresa Edile Socedil srl, Netium Fitness & wellness club, SoSo' Vineria & Cucina, Dilmundo Traslochi, Antica Panetteria Polacco, Piccolo Borgo Antico, Elisir Profumeria, TCM ristrutturazioni interni ed esterni, Turturro beverage, I Viaggi di Ivana.