Nessun Dorma 2026: presentata in Regione Puglia la IV edizione del concerto all’alba a Trani
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L’iconico appuntamento sul Molo San Nicola illustrato stamattina a Bari nel Plesso degli assessorati. L’Assessora regionale Debora Ciliento sarà la madrina dell'evento
BARI - Presentata stamattina a Bari, presso la Regione Puglia (Plesso degli assessorati), la IV edizione di "Nessun Dorma", l’atteso concerto all'alba che trasformerà il Molo San Nicola di Trani in un palcoscenico a cielo aperto. L'incontro con la stampa ha visto la partecipazione entusiasta di istituzioni, addetti ai lavori e cittadini, inaugurando ufficialmente il cammino verso l'evento.
Sabato 18 luglio torna sul Molo San Nicola l’inimitabile experience del Duo Alborada: un viaggio sensoriale dal buio alla luce (in un programma light time), sospeso tra il respiro dell’Adriatico e le note dei grandi maestri. Nel cuore più profondo della notte, quando il silenzio avvolge la costa e il mondo ancora dorme, la pietra di Trani si prepara a farsi custode di un miracolo che si rinnova. Un fremito leggero accarezza le onde dell'Adriatico mentre la linea sottile dell'orizzonte comincia a tingersi d'ambra e d'oro. Alle spalle, il profilo solenne della Cattedrale romanica vigila come una sentinella senza tempo; di fronte, il mare si fa palcoscenico e il cielo un immenso soffitto naturale.
È in questa cornice di rara e commovente bellezza, presso il Molo San Nicola - Faro Verde di Trani, che sabato 18 luglio 2026 (ingresso ore 3:30, inizio concerto ore 4:15) prende vita la IV Edizione di "Nessun Dorma". L'evento, ormai appuntamento iconico e imperdibile dell'estate pugliese, si inserisce come gemma preziosa all'interno della prestigiosa stagione concertistica 2026 “Armonie Naturali” - seconda stagione della Fondazione Aldo Ciccolini ETS. Un’esperienza totalizzante, un rito laico da vivere almeno una volta nella vita, capace di tracciare un ponte emotivo tra l'oscurità della notte e il trionfo del primo sole.
Nel corso della presentazione, moderata dalla giornalista Annamaria Natalicchio di Sinestesie Mediterranee, sono intervenuti i protagonisti e i rappresentanti istituzionali che sostengono il progetto, sottolineandone il valore culturale, sociale e ambientale. Oltre ai numerosi giornalisti, hanno preso parte alla conferenza stampa Elisabetta Papagni e Cinzia Falco della Fondazione Aldo Ciccolini ETS di Trani, il compositore Giuseppe Massarelli e una folta rappresentanza degli allievi del conservatorio del Maestro Alfonso Soldano. Madrina d’eccezione dell’evento sarà l’Assessora all'Ambiente e Clima della Regione Puglia, Debora Ciliento.
«Anche quest’anno sarò presente all’evento Nessun Dorma, sostenuto e patrocinato dalla Regione Puglia, che dà lustro alla Città di Trani, ai suoi luoghi e ai suoi talenti – ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento -. Il concerto all’alba al Molo San Nicola di Trani è un’occasione per scoprire uno scorcio della città poco frequentato e certamente non nato per ospitare eventi culturali, ma il risultato è proprio quello di valorizzarne la bellezza suggestiva, insieme al potere della musica e alla bellezza del mare e del cielo che si tingono di luce e colori all’alba. Con Nessun Dorma si vuole educare al bello, allo stare insieme con gentilezza e al rispetto dell’ambiente. E inoltre si gettano sul nostro mare ponti che ci uniscono nel nome della cultura e del paesaggio».
«Il Molo San Nicola è un luogo in cui la musica si tuffa nell’Adriatico e questo rende Nessun Dorma un appuntamento bellissimo, che riesce a creare dialogo e incontro - ha aggiunto il sindaco della Città di Trani, Marco Galiano. Il bello di questa manifestazione è che restituisce e recupera uno spazio che solitamente era dedicato ad altro. Uno spazio dal quale riusciamo ad abbracciare la Cattedrale, il mare e il Monastero di Colonna, la nostra città integralmente, e a raccontarla attraverso un evento che fa della musica un momento di accoglienza, unione e pace».
Il Maestro Soldano ha poi spiegato che ad arricchire in modo straordinario l'evento ci sarà la prima esecuzione mondiale in assoluto di "Altrove, fra le onde", brano inedito scritto appositamente per Nessun Dorma 2026 dal compositore Giuseppe Massarelli, presente in conferenza. Il tema, creato per pianoforte solo, è stato poi elaborato, sviluppato e trasformato nell'assetto e nella scrittura armonica e melodica dallo stesso M˚ Soldano, dando vita a una straordinaria ed esclusiva composizione a quattro mani per il 18 luglio.
«Nessun Dorma-ha dichiarato Niki Battaglia, direttore artistico di Palazzo delle Arti Beltrani - è in assoluto l'evento più complesso che abbiamo mai concepito. Il Molo è un luogo talmente incredibile, splendido, magico, poetico e sacro, ma che al contempo muta continuamente. Lo stesso palcoscenico cambia: quando ritorniamo l'anno successivo non possiamo mai rimontarlo allo stesso modo, perché nel frattempo le pietre che lo circondano si sono spostate con le mareggiate. Dal punto di vista tecnico la difficoltà è oggettiva, ma la soddisfazione finale è immensa. Non c'è mai nulla di scontato: l'anno scorso eravamo altrove, mentre quest'anno abbiamo la fortuna e l'orgoglio di tenere questa conferenza stampa "in casa", nella nostra sede madre regionale».
A guidare il pubblico in questa traversata dello spirito saranno ancora una volta i virtuosi del Duo Alborada, composto dai pianisti Alfonso Soldano e Giuseppe Greco, docenti titolari rispettivamente nei Conservatori di Stato “Niccolò Piccinni” di Bari e “Egidio Romualdo Duni” di Matera. I due talenti pugliesi, acclamati a livello internazionale, intrecceranno tecnica e pura energia su due pianoforti gran coda da teatro di Clivio Pianoforti, storica eccellenza e punto di riferimento nel settore, garantendo una resa sonora impeccabile in uno scenario così suggestivo: centosettantasei tasti mossi da venti dita che si fondono in un unico respiro.
L’esperienza trova la sua massima espressione e la sua unicità nel palcoscenico naturale del Faro Verde sul Molo San Nicola, il punto più estremo di Trani. In questa cornice circondata dalle acque, i due pianisti sembrano letteralmente fluttuare sulle onde. Questa totale immersione sottolinea la profonda impronta green dell’evento (sostenuto con convinzione dall'Assessora all'Ambiente e Clima della Regione Puglia Debora Ciliento), nato sin dalla prima edizione con l'intento di accendere i riflettori sulla tutela e sulla valorizzazione del patrimonio costiero, restituendo alla città "luoghi altri" rispetto ai teatri tradizionali. Una scommessa vinta che trasforma uno spazio quotidiano in un tempio di arte, musica e consapevolezza ambientale.
Il repertorio di questa quarta edizione è concepito come un cammino ascensionale che attraversa epoche, immaginari e suggestioni cosmiche. Un mosaico ricchissimo di brani tra mito, cinema e infinito che spaziano da colonne sonore iconiche a capolavori classici. Accanto alla prima esecuzione mondiale del brano di Massarelli, la scaletta vedrà alternarsi le celebri e potenti atmosfere de Il Trono di Spade (Game of Thrones) di Ramin Djawadi, la travolgente energia della Carmen Fantasy di Bizet e le note intense di Rachmaninov con l'“Andante dalla Sonata per Violoncello”. Poi, all’ora esatta dell’aurora, quando il sole squarcia il velo della notte, risuonerà il celeberrimo “Nessun Dorma” dalla Turandot di Giacomo Puccini: un urlo di speranza e di rinascita che saluta il nuovo giorno sul Faro Verde con il suo catartico e potente “All’alba vincerò”, prima di lasciare spazio ai bis a sorpresa.
Ad impreziosire la performance sarà l’attore, regista e autore Vito Lopriore. La sua voce fuori campo – calda, intensa, evocativa – guiderà e amplificherà l'esperienza emotiva; i testi introduttivi ai brani sono a cura di Simona Voglino e Alfonso Soldano, capaci di incastonarsi nella memoria come parte di un racconto più ampio. Anticipano lo spettacolo le degustazioni del Bar Europa di Trani, che offrirà al pubblico un preludio dolce al risveglio sensoriale con le sue insuperabili colazioni pugliesi davanti al mare.
Il successo e lo spessore culturale di "Nessun Dorma" camminano sulle gambe di una sinergia organizzativa e istituzionale di altissimo profilo. Il concerto è prodotto dalla Fondazione Aldo Ciccolini ETS, in collaborazione con il Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, diretto da Niki Battaglia, con l’agenzia di comunicazione Sinestesie Mediterranee di Annamaria Natalicchio. La Fondazione, intitolata al celebre pianista italo-francese Ciccolini, continua così la sua opera di divulgazione della musica classica assieme all’expertise professionale del Centro culturale polifunzionale della Città di Trani. Vero e proprio motore operativo dietro le quinte è Giulia Di Clemente, il cui pilastro organizzativo si è rivelato fondamentale per la riuscita dell'evento.
L'evento beneficia del fondamentale contributo del Comune di Trani, del Ministero della Cultura (attraverso il prestigioso riconoscimento del Fondo Unico per lo Spettacolo - 2025-2027) e della Regione Puglia (POC Puglia 2021-2027), oltre a godere dell’autorevole patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia.
Preziosa e sentita è inoltre la vicinanza della fitta rete di partner e sostenitori privati che condividono questa visione artistica, tra cui spiccano: Fondazione Megamark ETS, Pastificio Riscossa f.lli Mastromauro S.p.A., Universo Salute S.R.L., Azienda Agricola Spagnoletti Zeuli Onofrio, Ottica Mazzone, Centro Bio-Medico Di Analisi Cliniche Dott. Marco Papagni & C. Srl, Giodicart Megastore, Organizzazione Di Produttori Secondulfo Società Cooperativa Agricola, Cantine Torrevento Società a Responsabilità Limitata, Nugnes 1920 S.r.l., Gianfranco di Toma Abbigliamento Professionale SAS e Gemitex.
Info, biglietti e prevendite: I biglietti per partecipare alla IV Edizione di "Nessun Dorma" sono disponibili fino a esaurimento posti. Biglietto Intero: € 20,00 + diritti di prevendita, Biglietto Ridotto (Under 18 e Over 65): € 17,00 + diritti di prevendita. I tagliandi sono acquistabili online e in tutti i punti vendita fisici del circuito VivaTicket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/nessun-dorma/292583, oppure direttamente presso il Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51, Trani), aperto tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle ore 16:00 alle ore 21:00.
Contatti e Informazioni: tel.: Palazzo Beltrani 0883 500044 | Infoline 371 4191136 Email: nessundormatrani@gmail.com Sito Web: www.nessundormatrani.it Social: Canali ufficiali IG e FB della Fondazione Aldo Ciccolini ETS e pagine dedicate all'evento Nessun Dorma Trani Nessun Dorma | Facebook; https://www.instagram.com/nessundormatrani/
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